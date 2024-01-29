Ruslar, hidrojen taşıması için yüksek basınçlı silindir yaptı Rosatom, hidrojen depolaması ve taşıması için ultra yüksek basınçlı silindirler geliştirdi. Testlerden geçen silindir, daha da geliştirilip seri üretilerek nükleer enerjinin portatif taşınmasını sağlayacak.

AA

Enerji arayışında öne çıkan nükleer enerjinin dev tesisler yapılırken aktarımını kolaylaştırmak için pratik uygulamaları güvenli hale getirme çabaları da devam ediyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un, yakıt biriminin bir parçası olan Novouralsk bölgesindeki sanayi tesisi NPO Centrotech'den uzmanların hidrojenin depolanması ve taşınması için çeşitli hacimlerde metal kompozit silindir prototipleri geliştirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu silindir, Rosatom'un Kompozit Bölümü bünyesindeki şirketler tarafından üretilen malzeme ve bileşenlerden oluşuyor.

NPO Centrotech'den uzmanlar, 700 atmosfer (68,9 megapaskal) çalışma basıncına sahip, hidrojenin depolanması ve taşınması için çeşitli hacimlerde metal kompozit silindir prototipleri geliştirdi, üretti ve başarıyla test etti.

Alüminyum alaşımdan yapılmış iç astarı var

Silindir, alüminyum alaşımdan yapılmış ve özel olarak tasarlanmış bir astara (iç sızdırmazlık katmanı) ve karbon fiberden yapılmış takviye bobinine sahip.

50 litrelik

Açıklamada, 50 litrelik prototip metal-kompozit silindirin, 700 standart atmosfer çalışma basıncına sahip bir silindir için tüm zorunlu gereklilikleri karşıladığını doğruladı.

Yüklere karşı dayanıklı

Test sırasında prototip, gerekli mukavemet marjını gösterdi (2,4'lük bir güvence faktörü ile maksimum yüklere dayandı) ve döngüsel yüklere karşı dayanıklı olduğunu ispatladı.

NPO Centrotech'in mühendislik ve teknolojik yaklaşımları, hidrojen yakıtlı araçlar da dahil olmak üzere hidrojenin depolanması ve taşınmasına yönelik büyük hacimli ultra yüksek basınçlı metal-kompozit silindirleri içerecek bir endüstriyel çözüm ve genişletilmiş bir ürün yelpazesi üretmek için kullanılabiliyor.

Seri üretimi düşünülüyor

Açıklamada, Rosatom'un Kompozit Bölümü uzmanlarının planlanan ultra yüksek basınçlı metal-kompozit silindirlerin seri üretimi ve kullanımına ilgi duydukları belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)