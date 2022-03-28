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    Rusya, Avrupa rubleyle ödemezse gazı ücretsiz vermeyeceğini açıkladı

    Ukrayna'ya savaş açan Rusya, dost olmayan ülkelerle doğalgaz satışının kendi para birimi olan ruble ile yapılacağını şart koşmuştu. Kremlin sözcüsü konu ile ilgili gelinen son noktayı değerlendirdi.
    • AA
    • 28.03.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 17:37
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    Rusya, Avrupa rubleyle ödemezse gazı ücretsiz vermeyeceğini açıkladı

    Rusya Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart tarihinde doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Konu ile ilgili ikinci açıklama da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

    Pebkov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus doğalgazını ücretsiz temin etmeyeceklerini bildirdi.

    Dmitriy Peskov

    "SÜREÇLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

    Rus gazının Batılı ülkelere rubleyle satılmasına yönelik süreçle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Peskov, "Gazprom ve ilgili birimler ödeme yöntemleri geliştiriyor, bunun ardından net bir zaman, takvim belirlenecektir." şeklinde bilgi verdi.

    "GAZI BEDAVAYA VERMEYECEĞİZ"

    Peskov, Avrupalı ülkelerin Rus gazı için rubleyle ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın atacağı adımlara ilişkin, "Gazı bedava vermeyeceğiz, burası kesin. Mevcut durumumuzda hayırseverlik yapmak pek mümkün ve mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

    Rusya, Avrupa rubleyle ödemezse gazı ücretsiz vermeyeceğini açıkladı #2

    AVRUPA KARARA TEPKİLİ

    Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğalgaz ödemelerinde rubleye geçme talebinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti.


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