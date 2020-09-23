Rusya, Türkiye ile vergi bilgilerini paylaşarak, ülkemizdeki vatandaşları hakkında da bilgi alacak

Rusya, Türkiye ile vergi bilgilerini paylaşarak, ülkemizdeki vatandaşları hakkında da bilgi alacak

Rusya Federal Vergi Servisi, vergi kaçakçılığına karşı mücadele kapsamında vergi bilgilerinin karşılıklı olarak otomatik bir şekilde paylaşıldığı ülkelere Türkiye'yi de dahil etmeye hazırlanıyor.

Rusya, 2018’den bu yana yabancı vergi makamlarına vergi mükellefleri hakkında Rus finans kurumlarından alınan verileri sağlıyor. Buna karşılık olarak da Rusya Federal Vergi Servisi Rus vatandaşlarının yabancı hesapları hakkında bilgi alma hakkı elde ediyor.

RUSYA, PAYLAŞIM LİSTESİNİ GÜNCELLİYOR

Rusya Federal Vergi Servisi tarafından hazırlanan ve mevcut tüzükte değişiklikleri öngören tasarıya göre, Rusya ile vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaşacağı ülkelerin listesinde güncelleme gerçekleşecek.

TÜRKİYE VE NİJERYA, BİLDİRİM LİSTESİNE DAHİL OLACAK

Tasarıda, Rusya'nın vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaştığı ülkeler listesine Türkiye ve Nijerya'nın eklenmesi talep edildi.