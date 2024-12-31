Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya giden gazı kesiyor: Kalan tek hat TürkAkım

İHA

Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı tedarikine ilişkin mevcut anlaşmanın sona ermesine bir gün kala, gönderilen gaz miktarını azaltma kararı aldığını duyurdu. Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak'ta sona erecek anlaşma öncesinde Avrupa'ya gönderilecek gaz miktarını, planlanan 42,4 milyon metreküpten 37,2 milyon metreküpe düşüreceğini açıkladı.

Eğer herhangi bir uzlaşma sağlanmazsa, 5 yıllık gaz akışı anlaşmasının sona ermesiyle birlikte, Avrupa'ya gaz sevkiyatı bu hat üzerinden 1 Ocak'tan itibaren duracak.

GAZPROM, 5 MİLYAR DOLARLIK HATTI KAYBEDECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden gaz tedarikine ilişkin bu yıl içinde bir anlaşma sağlanamayacağını belirtmişti. Ukrayna ise savaş nedeniyle, Avrupa ülkelerinin baskılarına rağmen, Rusya ile yeni bir anlaşma yapmayı reddetti. Bu karar, Ukrayna'nın yıllık 800 milyon dolarlık ödemeyi geri çevirmesine neden olurken, Gazprom’un da yaklaşık 5 milyar dolarlık satış hattını kaybetmesine yol açacak.

EN ÇOK SLOVAKYA VE MOLDOVA ETKİLENECEK

Ukrayna üzerinden gaz akışının durması, özellikle Moldova için ciddi bir darbe olacak. Avrupa Birliği'nin en çok etkilenecek ülkesi ise Slovakya olacak. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın gaz geçişini durdurması durumunda misilleme olarak Ukrayna'ya elektrik ihracatını keseceklerini belirtmişti.

Slovakya Ekonomi Bakanlığı ise, gaz tedarikinin kesilmesine rağmen ülkede doğal gaz sıkıntısı yaşanmayacağını, ancak alternatif tedarik hatlarına geçiş için 177 milyon euro daha fazla ödeme yapılacağı bilgisini paylaştı.

MACARİSTAN, TÜRKAKIM İLE KESİNTİDEN ETKİLENMEYECEK

Ukrayna'nın komşusu Macaristan ise, Karadeniz üzerinden geçen TürkAkım hattı ile Rus gazını almaya devam edebilecek.

RUS GAZINI AVRUPA'YA TAŞIYAN TEK HAT: TÜRKAKIM

Ukrayna’daki savaş ve Avrupa’nın alternatif enerji kaynaklarına yönelmesiyle Gazprom, 2023 yılında 7 milyar dolar zarar açıkladı ve böylece 1999'dan bu yana ilk kez zarar etmiş oldu. Avrupa'ya gaz tedarik eden Yamal Avrupa ve Kuzey Akım hatları ise atıl durumda kalmıştı. Bu durumda, 1 Ocak itibarıyla Rus gazı için Avrupa'ya taşınan tek güzergah olarak TürkAkım hattı kaldı.

Rus gazının tedarikindeki azalma, Avrupa'da büyük ekonomik yavaşlamaya, enflasyonda artışa ve yaşam maliyetlerinde ciddi bir yükselmeye yol açmıştı.