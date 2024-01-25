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Rusya, yeni yılda Türkiye'den 1,5 milyon adet yumurta ithal etti

Rusya, yeni yılda Türkiye'den 1,5 milyon adet yumurta ithal etti Türkiye'nin, Rusya'ya yumurta ithalatı birkaç seferden oluştu. Rusya Gıda Güvenliği Kurumu, yapılan yüksek sevkiyatlar sonrasında açıklama yaparak, süreç hakkında bilgi verildi.