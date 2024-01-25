Rusya, yeni yılda Türkiye'den 1,5 milyon adet yumurta ithal etti

AA
Rus hükümeti, ülkede hızla artan yumurta fiyatları nedeniyle 1 Ocak'tan 1 Haziran'a kadar Rusya'ya 1,2 milyar yumurtanın vergisiz ithalatına izin verdi.
Bu karar da Türk yumurta üreticilerinin satışını artırdı.
Rusya Gıda Güvenliği Kurumu, bir açıklama yaparak yılın başından bu yana Türkiye'den ithal edilen yumurta sayısını verdi.
Rusya'nın, yılın başından bu yana Türkiye'den 1,5 milyon adet yumurta ithal ettiği bildirildi.
Bugün 19 ton yumurta teslim edildi
Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den bugün 19 ton ağırlığında 316 bin 800 adet yumurta daha ithal edildiği bilgisi verildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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