Rusya'da akaryakıt ihracat yasağı kaldırıldı Rusya, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 21 Eylül'de getirilen akaryakıt ürünleri ihracatına yönelik yasakları kaldırdı.

AA & Ensonhaber

Rus hükümetinin benzin ihracatına yönelik yasağı kaldırdı belirtildi.

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada iç piyasada artan fiyatlar nedeniyle 21 Eylül'de benzin ihracatına yönelik yasaklar getirildiği anımsatıldı.

Uygulanan yasaklar sayesinde iç piyasada arz fazlası yaratıldığına işaret edilen açıklamada bu nedenle bugünden itibaren benzin ihracatına yönelik yasakların kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

"Gerekmesi halinde tekrar yürürlüğe koyulabilir"

İç piyasadaki benzin üretim ve fiyat göstergelerinin yakından takip edileceğine ve gerekmesi halinde benzin ihracatı yasağının tekrar yürürlüğe koyulabileceğine işaret edildi.