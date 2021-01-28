Euro
8.9355
-0.47%
Dolar
7.3704
-0.59%
Altın
436.04
-0.66%
Borsa
1.463
-0.25%
Bitcoin
231.523
-0.29%
EXEN Coin
18.20
2.65%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Rusya'da bankacılık sektörünün net karı geçen yıl düştü

    Rusya'da bankacılık sektörünün net karının, 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,9 azalarak 1 trilyon 600 milyon rubleye gerilediği bildirildi.
    • AA
    • 28.01.2021 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da bankacılık sektörünün net karı geçen yıl düştü

    Rusya Merkez Bankası, 2019’da 1 trilyon 700 milyar ruble olan Rus bankalarının net karının 2020’de yüzde 5,9 azalarak 1 trilyon 600 milyon rubleye yani yaklaşık 21 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

    "BANKALARDAN ZOR ŞARTLARA RAĞMEN İYİ GÖSTERGELER GELDİ"

    Bankacılık sektörünün geçen yıl zorlu şartlar içerisinden geçtiğine işaret edilen açıklamada, “Bankalar, zorlu şartlara rağmen iyi getiriler gösterdiler. Elbette bu getiriler sistem içerisinde eşit olmayan bir şekilde dağılıyor, ancak yine de kâr eden bankaların payı oldukça yüksek.” değerlendirmesine yer verildi.

    Rus bankalarının net karı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 73 artarak 1 trilyon 700 milyar rubleye çıkmıştı.

    Rusya

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir