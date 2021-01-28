Rusya'da bankacılık sektörünün net karı geçen yıl düştü

Rusya'da bankacılık sektörünün net karının, 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,9 azalarak 1 trilyon 600 milyon rubleye gerilediği bildirildi.

Rusya Merkez Bankası, 2019’da 1 trilyon 700 milyar ruble olan Rus bankalarının net karının 2020’de yüzde 5,9 azalarak 1 trilyon 600 milyon rubleye yani yaklaşık 21 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

"BANKALARDAN ZOR ŞARTLARA RAĞMEN İYİ GÖSTERGELER GELDİ"

Bankacılık sektörünün geçen yıl zorlu şartlar içerisinden geçtiğine işaret edilen açıklamada, “Bankalar, zorlu şartlara rağmen iyi getiriler gösterdiler. Elbette bu getiriler sistem içerisinde eşit olmayan bir şekilde dağılıyor, ancak yine de kâr eden bankaların payı oldukça yüksek.” değerlendirmesine yer verildi.

Rus bankalarının net karı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 73 artarak 1 trilyon 700 milyar rubleye çıkmıştı.