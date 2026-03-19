Rusya’dan akaryakıt uyarısı: Fiyatlar artarsa ihracat yasaklanabilir

Rusya Enerji Bakanlığı Petrol ve Gaz Tesisleri Departmanı Direktörü Anton Rubtsov, Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Rubtsov, fiyatların yükselmesi halinde ihracatın iç pazarda arz sorununa yol açabileceğini belirterek, hızlı bir yasak kararı alınabileceğini ifade etti:

“Akaryakıt ihracatı iç pazarda arz sorunu yaratabilir. Bu nedenle, dengede bir sorun çıkarsa, hızlı bir şekilde yasak kararı alınabilir.”

MEVCUT KISITLAMALAR VE İSTİSNALAR

Rusya’da hâlihazırda benzin, dizel ve bazı diğer yakıt türlerine kısmi ihracat yasağı uygulanıyor. Ancak petrol ürünleri üreticileri bu kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA ENDİŞE

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misillemeleri, Hürmüz Boğazı’ndaki enerji trafiğini olumsuz etkiledi. Bu durum, enerji arzında sıkıntı ve fiyatlarda yükseliş endişelerini artırıyor. Rubtsov’un açıklamaları, bu belirsizliği yönetme amacı taşıyor.