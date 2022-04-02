Rusya'dan doğalgaz şartı: Yaptırımlar kaldırılırsa rubleten vazgeçeriz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptırımların kaldırılması gerektiğini ima ederek, Rus gazında rubleyle ödeme sisteminin iptal edilebileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" doğalgaz ihracatında rubleyle ödeme sistemine geçmesini değerlendirdi.

"GAZI HEMEN KESMEYECEĞİZ"

Bugün itibarıyla rubleyle ödeme yapılmaması halinde Rusya'nın doğalgaz sevkiyatını hemen kesmeyeceğini dile getiren Peskov, "Şu anda devam eden teslimatların ödemesinin bugün değil, bu ayın ikinci yarısında hatta mayıs başında yapılması gerekiyor." dedi.

"ŞARTLAR OLUŞURSA RUBLEYLE ÖDEME İPTAL OLUR"

Peskov, Rus gazının satışında rubleyle ödeme sisteminin gelecekte iptal edilip edilmeyeceğine yönelik soruya, "Elbette, çok katı bir durum yok, şartlar oluşursa olabilir ancak şu anki durumda bizim için en çok tercih edilen ve en güvenilir seçenek ruble." yanıtını verdi.

"GAZPROM VE ROSNEFT ŞİRKETLERİ ULUSALLAŞTIRILAMAZ"

Almanya'nın ülkedeki Gazprom ve Rosneft'in yan şirketlerini ulusallaştıracağı iddiasına sert tepki gösteren Peskov, "Böyle bir plan, uluslararası hukuku ve akla gelebilecek tüm kural ve yasaları ciddi şekilde ihlal edecektir. Bu nedenle yakından izleyeceğiz. Böyle bir konunun detaylandırılmasını bile kabul edilemez buluyoruz." dedi.