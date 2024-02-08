Rusya'dan Irak'ta petrol adımı: Sahayı geliştirecekler

Rusya, Irak'taki enerji faaliyetlerini ilerletmeyi planlıyor.
Bağdat yönetimi, Rus enerji şirketi Gazprom'un, petrol sahasını geliştirme projesini hayata geçireceğini söyledi.
Petrol sahasını geliştirecekler
Irak hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Gazprom'un planı, ülkenin güneyinde yer alan Zikar vilayetindeki petrol sahasını kapsıyor.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, dünkü haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda söz konusu kararın alındığı belirtildi.
Geçen yıl Rusya'da yapılan görüşme
Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 13 Ekim 2023'te Rusya'da Gazprom Neft yetkilileriyle bir araya gelerek, Irak'taki petrol ve enerji sanayisinin geliştirilmesini görüşmüştü.
Irak'ta enerji pazarına girdiler
Rus enerji şirketleri Lukoil ve Gazprom Neft, 2012'de Irak'ın kuzeyinde enerji pazarına girmişti. Rusya'nın Irak'taki faaliyetleri 2014 yılından itibaren hız kazanmıştı.
Gazprom Neft, Vasıt vilayetindeki Bedre Petrol Sahası'nda da çalışmalarını yürütüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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