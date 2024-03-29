Rusya'nın motorin ihracatını yasaklayacağı söylentileri asılsız çıktı Rusya'nın motorin ihracatına yönelik kısıtlama getireceği gündeme getirildi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bir açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AA

Rus hükümeti 29 Şubat’ta aldığı kararla, benzin ihracatını 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle yasaklamıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da gazetecilere, enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandr Novak, burada motorin ihracatına yönelik herhangi bir yasak getirmeyi planlamadıklarını söyledi.

"Artık ihracat yerine üretimi düşürme zamanı"

Rusya'nın bu yılın ikinci çeyreğine yönelik petrolde üretim ve ihracat kısıntısı kararı aldığını anımsatan Novak, "Bildiğiniz gibi üretimi diğer ülkeler kadar düşürmedik. İhracatta kısıtlama yapmıştık. Artık ihracat yerine üretimi düşürme zamanımız geldi." dedi.

"Şirketlerimiz mevcut kapasite ve üretimini artırdı"

Son dönemde insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olan Rus petrol rafinelerine ilişkin konuşan Novak, "Şirketlerimiz mevcut kapasite ve üretimini artırdı. Bu da piyasaya daha fazla miktarda benzin ve motorin sürmeyi mümkün kıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Motorin ihracatına yönelik herhangi bir yasak getirmeyi planlamadık"

Novak, motorin ihracatına yönelik herhangi bir yasak getirmeyi planlamadıklarını belirterek, "Yeterince motorin üretiyoruz, iç piyasanın ihtiyaç duyduğunun iki katından fazla. Eğer yasak koyarsak bu motorini koyacak yer bulamayız." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)