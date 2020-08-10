Rusya'nın petrol geliri yüzde 35 azaldı

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Rusya Federal Gümrük Servisi, petrol ihracat hacmi ve gelirinin düştüğünü bildirdi.

Petrol ve doğalgaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Ancak Moskova'nın petrol ihracat geliri, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 azalarak 39 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 125 milyon tona düştü.

39 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 34,8 azalışla 39 milyar dolar oldu.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.