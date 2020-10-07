Rusya'nın petrol ihracatı ve doğalgaz gelirleri azaldı

Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 49 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın 8 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalarak 160 milyon tona düştü. Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 40 azalışla 49 milyar dolar oldu.

Rusya'nın petrol ürünleri ihracatı ise ocak-ağustos döneminde 2019'a kıyasla yüzde 2 azalarak 93 milyon tona düşerken, geliri de yüzde 30 gerileyerek 30 milyar dolara indi.

GAZPROM'UN DOĞALGAZ İHRACAT GELİRİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğalgaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda.

Rus enerji şirketi Gazprom'un da doğalgaz ihracat geliri, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,6 düşerek 14 milyar 3 bin dolara geriledi.

Gazprom'un boru hatlarıyla doğalgaz ihracat hacmi ise ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 123 milyar 300 bin metreküpe düştü. Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 49,6 azaldı ve 14 milyar 300 bin dolar oldu. Öte yandan, Gazprom'un 1.000 metreküp doğalgaz ihracat fiyatı da ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46 gerileyerek 82 dolara indi.

GELİRLERİN AZALMASI RUSYA BÜTÇESİ İÇİN OLUMSUZ

Petrol ve doğalgaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu gelirlerin azalması da Rus ekonomisi için olumsuz bir gelişme olarak göze çarpıyor.