Rusya'nın petrol ve gaz dışı gelirleri geçen yıl yüzde 16 arttı Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanı Egorov, Rusya'nın konsolide bütçesinin petrol ve doğalgaz dışı gelirlerinin 2023'te yüzde 16 artarak 308 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

AA

Rusya devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre, petrol ve gaz dışı gelirler Rusya'nın 2023'teki konsolide bütçesinin yıllık bazda yüzde 16'sına denk gelen yaklaşık 4 trilyon ruble (43,2 milyar dolar) artış gösterdi.

TASS bu haberi Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanı Daniil Egorov'un salı günü yaptığı açıklamalarına dayandırdı.

Egorov'a göre, konsolide bütçedeki petrol ve gaz dışı gelirler 2022'de 24,5 trilyon ruble (264,8 milyar dolar), 2023'te ise 28,3 trilyon ruble (308 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Bir yılda gelirlerin payı arttı

Ayrıca bu gelirlerin payının 2022'deki yüzde 73'ten geçen yıl yüzde 78'e çıktığını doğruladı.

Putin, daha adil bir vergi düzenlemesinin sinyallerini verdi

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın yüksek gelirli şirketlerden ve bireylerden daha fazla vergi toplamak için ülkede "daha adil" bir vergi düzenlemesi uygulamayı planladığını söyledi.

Rusya yatırımlara hız verecek

Rusya hükümeti, Batı pazarlarında enerjinin payının azalması nedeniyle başta tarım olmak üzere petrol ve gaz dışı sektörlere yapılan yatırımları da artırmak istiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)