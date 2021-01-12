Rusya'nın rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçti

Rusya'nın rezervlerinde altının payı yüzde 22,9'a çıkarken, doların payı yüzde 22,7'ye kadar geriledi.

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı Haziran 2020'de, Mart 2020'ye kıyasla yüzde 20,8'den yüzde 22,9'a çıktı. Rusya'nın uluslararası rezervlerinde altının payı ilk defa doları geçti.

DOLAR REZERVLERİ 124.6 MİLYAR

Böylece parasal değer olarak altın rezervleri 128 milyar 500 milyon dolara yükselirken, doların payı ise söz konusu dönemde yüzde 23,7'den yüzde 22,7'ye gerileyerek 124 milyar 600 milyon dolara düştü.

Rusya, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Mart 2018 itibarıyla rezervlerinde yüzde 45 seviyesindeki doların payını azaltarak, altın, euro ve yuanın payını artırmaya başlamıştı.

RUSYA REZERVLERİNDE EN BÜYÜK PAY EURONUN

Euro, yüzde 29,5’lik payla Rusya’nın rezervlerindeki en büyük paya sahipken, yuanın payı yüzde 12,2 düzeyinde bulunuyor.