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    Rüzgar santrali kapasitesi için ön lisans başvurusu alınmayacak

    EPDK, 2,000 MW'lik rüzgar santrali kapasitesi için ön lisans başvurusu alınmamasına karar verdi.
    • REUTERS
    • 03.03.2021 - 08:58
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    Rüzgar santrali kapasitesi için ön lisans başvurusu alınmayacak

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı sonuna kadar Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen 2,000 MW'lik rüzgar santrali kapasitesi için ön lisans başvurusu alınmamasına dair kararını açıkladı.

    “KARAR SÖZ KONUSU KAPASİTENİN YEKA YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLMESİ İÇİN ALINDI”

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan EPDK kararında, kararın, söz konusu kapasitenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazısıyla YEKA yönetmeliği çerçevesinde yatırımcılara tahsis edilmesine karar verildiğinin bildirilmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

    Rüzgar santrali kapasitesi için ön lisans başvurusu alınmayacak #1

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