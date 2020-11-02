Rüzgar türbin ekipmanlarının tamamı yerli üretilecek

Rüzgar türbinlerinde kullanılan döküm parçaların tamamının ve Türkiye ile Avrupa'nın ihtiyacı olan ağır sanayi döküm parçalarının yerli olarak üretilmesi planlanıyor.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destek alacak 10 firma arasına giren Dirinler Döküm, 170 milyon liralık yatırımla Türkiye’de rüzgar türbinlerinde kullanılan parçaların tamamını üretmeyi hedefliyor.

İZMİR'İN KINIK İLÇESİNDEKİ OSB'DE FABRİKA KURULUYOR

Büyük ebatlı rüzgar türbin malzemelerini üreterek 5 yılda 329 milyon liralık bir katma değer oluşturması beklenen yatırım, İzmir'in Kınık ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 145 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dirin, firmalarının 1974 yılından beri faaliyette olduğunu ve şu anda yıllık 204 bin ton döküm kapasitesine sahip olduklarını belirtterek "Şu an 35 bin metrekare kapalı alanda yaptığımız işin daha büyüğünü yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda tüm birimleri ile çalışan modern ve teknolojik döküm yapan üretim hattı planlıyoruz. Sonraki süreçlerde dökümhaneden çıkan parçaları işleyen kullanıma montaja hazır hale getirecek işleme tesisi ve montaj hattı da yapılacak. Fabrikada ilk etapta 100-150 kişi çalışacak, ancak zamanla toplamda 500 kişiyi bulacağız." diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE RÜZGAR TÜRBİNLERİNDE KULLANILAN VE SERİ OLARAK DÖKÜLEBİLEN PARÇALARIN HEPSİNİ ÜRETMEYİ PLANLIYORUZ”

Rüzgar türbinlerindeki birçok parçanın dökümünü gerçekleştirebildiklerini vurgulayan Dirin, şunları söyledi:

"Burada bu ağır ve büyük parçaları da dökerek artık Türkiye’de rüzgar türbinlerinde kullanılan ve seri olarak dökülebilen parçaların hepsini üretmeyi planlıyoruz. Kanatların bağlandığı ekipmanlar, farklı tonajlarda olmakla birlikte 3 megavat ve üzerindeki türbinler için yaklaşık 25 ton civarında. Bu tip parçaların bir simülasyon ve ön planlama dönemi oluyor. Bu da yaklaşık 1-2 yılı kapsıyor. Biz zaten şu anki mevcut yapımızla, Ar-Ge merkezimizle bu parçaların üretimine yönelik ön çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız.

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN JENERATÖRÜ TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

Rüzgar türbinlerinin jeneratörü şu anda Türkiye’de üretiliyor ve bu jeneratör parçalarının büyük bir kısmını şu anki tesislerimizde biz üretiyoruz. Kınık’taki tesis tamamlandıktan sonra buradaki diğer büyük tonajlı parçalarını da kaliteli ve teknolojisine uygun üretebiliyor olacağız."

"YATIRIM İKİ YILDA TAMAMLANACAK"

Dirin, fabrikanın inşaatının takviminin ise koronavirüs salgınındaki gelişmelere göre şekilleneceğini, ancak inşaatın temel attıktan sonra iki yıl gibi bir sürede tamamlanabileceğini bildirdi.

TÜRK MALI OLARAK ÜRETİLECEK RÜZGAR TÜRBİNLERİ DÜNYAYA PAZARLANACAK

Dünyada rüzgar türbini imalatçısı olan firmaların tamamına hizmet vermeyi ve bu türbinlerin Türk malı olarak üretilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerine de değinen Dirin, "Bu yatırım, Türkiye’de olmayan ve katma değeri yüksek bir yatırım. Bu destek ise bizim için çok önemli. Dirinler, bu işin beynini yapıyor olacak. Önümüzdeki dönemde, 25 tonluk bir demir döküm parçasını montajlanmış haliyle de ihraç edilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KUZEY İZMİR RÜZGAR ENERJİSİ ÜSSÜNE DÖNÜŞEBİLİR"

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise, Kınık OSB’nin yıllardır atıl kalmışlığından sonra, bölgenin son üç yılda gösterdiği gelişmeden memnun olduklarını söyledi.

Doğruer, "Böylesine büyük bir yatırımın Kınık’ta olması, rüzgar enerjisi santrallerinin en büyük ve stratejik parçalarının Çiğli’de 15-17 ton ve Kınık'ta da 25 tonluk her parçasının üretilebilir olması bizim için onur ve gurur verici. Kınık ilçemizin İstanbul otobanı bağlantısı, liman bağlantısı gibi stratejik önemi ve komşu ilçelerde diğer parçaların üretiminin olması nedeniyle kuzey İzmir aslında bir rüzgar enerjisi üssüne dönüşebilir." dedi.