Rüzgar ve güneşle yılda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı

Rüzgar ve güneşle yılda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı

Dünyada, enerji fiyatlarının artışı nedeni ve fosil yakıtların çevreye verdiği zararları en aza indirmek için rüzgar ve güneş enerjisi ön plana çıktı. Türkiye de bu konudaki yatırımlara devam ediyor.

Türkiye'de rüzgar ve güneşten elektrik üretimi sayesinde enerji ithalatında son 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf yapıldı. ayrıca, Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, Türkiye'nin rüzgar ve güneş sayesinde her ay yaklaşık 700 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.

Doğalgaz fiyatlarındaki yükselme dolar/TL'deki artışın da etkisiyle elektrik fiyatlarına yansırken, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretiminin üçte birini oluşturdu.



Buna karşın yenilenebilir kaynaklardan elde edilen her birim elektrik üretimi, fosil yakıtlardan üretimin ve fosil yakıt ithalatının önüne geçiyor.

Rüzgar ve güneşin her ay yaklaşık 700 milyon dolar tasarruf sağlayacak



Türkiye'de 1 Mayıs 2021-30 Nisan 2022 döneminde rüzgar ve güneş enerjisi santralleri 46,3 teravatsaat elektrik üretti. Bu miktar doğalgaz santralleri tarafından üretilseydi 7 milyar dolarlık fazladan ithalat yapılması gerekecekti.

Gelecek aylarda doğalgaz fiyatlarının aynı seviyede kalması durumunda Türkiye'de rüzgar ve güneşin her ay yaklaşık 700 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.



Rüzgar ve güneşte potansiyel ve büyüme fırsatı çok yüksek

AA'nın verdiği bilgilerdeki analize göre, Türkiye'de elektrik üretiminde geçen yıldaki kapasite artışının yüzde 97'si yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisinde potansiyel yüksek ve büyüme fırsatı fazla olmasına rağmen son yıllardaki elektrik talebindeki artışı karşılamaya yetecek kadar yenilenebilir enerji kapasitesinde artış sağlanamadı. Raporda, rüzgar ve güneşe tahsis edilen kapasitelerin yükseltilerek yatırım iştahının daha verimli kullanılması gerektiği belirtildi.

Türkiye Avrupa'nın en yüksek güneş paneli üretim kapasitesine sahip

Türkiye yıllık 8 gigavat kapasiteyle Avrupa'nın en yüksek güneş paneli üretim kapasitesine sahip ancak her yıl 1 gigavattan daha az güneş santrali devreye alınıyor. Türkiye'nin yerli güneş paneli üretim kapasitesini tam kapasite kullanılarak maliyetli fosil yakıt ithalatını ikame edebileceği ve böylece elektrik faturalarını daha da azaltabileceği öngörülüyor.