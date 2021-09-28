Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürle üretimden daha ucuz

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürle üretimden daha ucuz

Türkiye'de yeni kurulacak güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden daha uygun olduğu ortaya çıktı.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan analize göre, küresel ölçekte geçen yıl daha rekabetçi hale gelen güneş ve rüzgar enerjisinde maliyetler Türkiye'de de düşüş gösterdi.

TÜRKİYE'DE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU MALİYETLERİ DÜŞTÜ

Türkiye'de rüzgar enerjisi santrali kurulumu maliyeti 5 yıl öncesine göre yüzde 32, güneş enerjisi santrali kurulumu maliyeti ise yüzde 50 geriledi.

DÜNYADA KÖMÜR FİYATLARI ARTIŞTA

Rüzgar ve güneş enerjisindeki bu eğilimin gelecek yıllarda da devam etmesi beklenirken, dünyada kömür fiyatları büyük çapta artış gösterdi.

KÖMÜRÜN MALİYETİ ELETRİK ÜRETİMİ MALİYETİNİ ARTIRIYOR

Türkiye'deki mevcut kömürlü termik santrallerin yüzde 45'inin (yaklaşık 9 bin megavat) ithal kömürle çalışması nedeniyle kömür fiyatlarındaki artış elektrik üretim maliyetine de yansıyor. Kömür fiyatlarındaki artışla ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama maliyet megavatsaat başına 73 dolara ulaştı.

MEGAVATSAAT BAŞINA MALİYETLER

Türkiye'de yeni kurulacak bir rüzgar santralinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santralinde ise megavatsaat başına 51,9 dolar olarak hesaplandı.

Böylece, karbon fiyatlandırması olmadan dahi yeni kurulacak rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinde megavatsaat başına elektrik üretim maliyetleri, mevcut ithal kömür santrallerinin elektrik üretim maliyetlerinden daha ucuz hale geldi.

RÜZGAR VE GÜNEŞİN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYI YÜZDE 13

Türkiye'nin son yıllarda temiz enerji dönüşümünü hızlandırmasıyla güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 13'e ulaştı ancak Türkiye'nin, özellikle güneş enerjisindeki potansiyelini gerçekleştirebilmesi için daha fazla büyük ölçekli güneş enerjisi santralinin devreye alınmasına ihtiyaç duyuluyor.

İTHAL KÖMÜRÜN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYI YÜZDE 21

Öte yandan, ithal kömür santrallerinin ise geçen yıl elektrik üretimindeki payı yüzde 21 olarak hesaplandı. Mevcut kömür fiyatları dikkate alındığında, ithal kömür santrallerinin yüksek kapasitede çalışmaya devam etmesi halinde kömür ithalatının bu yıl 5 milyar dolara ulaşabileceği, bunun 3 milyar dolarlık kısmının elektrik üretimi için harcanacağı tahmin ediliyor.