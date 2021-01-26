Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Türkiye'de 24 Ocak'ta üretilen elektriğin yüzde 21,3'ü rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı. Rüzgarın elektrik üretimindeki payı, diğer yenilenebilir kaynakları yüzde 18,5 geride bıraktı.

Kuraklığın da etkilediği enerji üretimi döneminde rüzgardan elektrik üretimi öne geçti.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 24 Ocak'ta 166 bin 748 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 21,3 oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 21,3’ÜNÜ RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ SAĞLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar verilerinden derlediği bilgilere göre, 24 Ocak pazar günü Türkiye'de toplamda 783 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin yüzde 26'sını doğalgaz santralleri oluştururken, ikinci sırada yüzde 21,3 ile rüzgar enerji santralleri yer aldı. Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 166 bin 738 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYI GERİLEDİ

Ayrıca kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payının gerilediği söz konusu günde, rüzgar enerjisinden sağlanan yüksek üretim, doğalgaz ve ithal kömür santrallerinin üretimdeki payını düşürdü.

Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü 2020 sonu itibarıyla 9 bin 244 megavata ulaştı.