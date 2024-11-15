Ryanair, İtalya'da fazladan alınan 'check-in' masraflarını iade edecek

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İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'in, 2021 ile 2023 yılları arasında "check-in" işlemi için aldığı 55 euroluk fazla ödemeyi iade etmesi kararlaştırıldı.

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), Ryanair'in, havalimanlarında fazladan masraf ödemek durumunda kalan müşterilerine para iadesi yapacağını bildirdi.

İtalyan basınında yer alan bilgiye göre, Rekabet Kurumu, tüketici kanununun 21 ve 22. maddelerine aykırı olması muhtemel haksız ticari uygulama nedeniyle şirket hakkında başlatılan soruşturmayı taahhütlü olarak kapattığını açıkladı.

HAVA YOLU ŞİRKETİ GERİ ÖDEMEYİ TAAHHÜT ETTİ

Rekabet Kurumu, İrlanda merkezli düşük maliyetli hava yolu firması Ryanair'in, check-in işlemi için havalimanında fazladan masraf ödeyen müşterilerine para iadesi yapmayı taahhüt ettiğini bildirdi.

CHECK-IN İŞLEMİ İÇİN ÖDENEN 55 EURO İADE EDİLECEK

Buna göre, Ryanair 2021 ile 2023 yılları arasında şirkete şikayette bulunan tüm tüketicilere, havalimanında yapılan check-in işlemi için ödenen 55 euro tutarındaki ücreti tamamen geri ödeyecek.

İADE EDİLECEK TOPLAM TUTAR 1,5 MİLYON EURO

Şirketin geri ödemeyi taahhüt ettiği tutarın 1,5 milyon eurodan fazla olduğu ifade edildi.

Ryanair'in ayrıca, yine müşterilerinin şikayetine istinaden, "öncelikli" ve "el bagajlı" kategorilerinde müşterilerin gidiş ve dönüş yolculuklarında aynı hizmeti ayrı ayrı seçebilmeleri ve farklı birim fiyatlarını görüntüleyebilmesini sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi.