Sabiha Gökçen'de bayram trafiği 1 milyon yolcuyu aştı Uzun bayram tatili seyahatleri artırdı ve İstanbul'da bulunan havalimanları doluluk rekorları kırdı. Sabiha Gökçen Havalimanı, Ramazan Bayramı tatili boyunca 6 bin 21 uçuşla 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verdi.

AA

İstanbul'daki havalimanları, uçuş ve yolcu sayısı açısından bayram tatili boyunca önemli bir görev üstlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı, Ramazan Bayram'ı tatili boyunca 6 bin 21 uçuşla 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanı işletmecisi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili sürecince hizmet verilen yolcu ve uçuş sayısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

6 bin 21 uçuşla, 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verildi

HEAŞ'ın 6 bin 21 uçuşla, 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verildiğini belirttiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı meydanı otoritesi HEAŞ olarak 9 günlük bayram tatilinde havalimanımızı tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür eder, emniyetli uçuşlar dileriz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)