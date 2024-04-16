Sabiha Gökçen'de bayram trafiği 1 milyon yolcuyu aştı

İstanbul'daki havalimanları, uçuş ve yolcu sayısı açısından bayram tatili boyunca önemli bir görev üstlendi.
Sabiha Gökçen Havalimanı, Ramazan Bayram'ı tatili boyunca 6 bin 21 uçuşla 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verdi.
Havalimanı işletmecisi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili sürecince hizmet verilen yolcu ve uçuş sayısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.
6 bin 21 uçuşla, 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verildi
HEAŞ'ın 6 bin 21 uçuşla, 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verildiğini belirttiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı meydanı otoritesi HEAŞ olarak 9 günlük bayram tatilinde havalimanımızı tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür eder, emniyetli uçuşlar dileriz.
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