Sabiha Gökçen’den Kazakistan uçuşları başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı, pandemi döneminde gelen ilk yabancı havayolunu ağırladı. Tarifeli sefer 160 yolcu ile başladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, FlyArystan pandemi döneminde Sabiha Gökçen’e tarifeli uçuş gerçekleştiren ilk yeni havayolu oldu.

160 YOLCU UÇTU

Kazakistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Astana'nın iştiraki FlyArystan, bugün İstanbul Sabiha Gökçen ile Kazakistan’ın Türkistan şehri arasında gerçekleşecek seferlerine 160 yolcusu ile başladı.

FlyArystan, pandemi döneminde Sabiha Gökçen Havalimanı’na tarifeli uçuş gerçekleştiren ilk yeni havayolu oldu. FlyArystan uçuşları aynı zamanda İstanbul Sabiha Gökçen’den Kazakistan’a uçulan ilk destinasyon olma özelliğine de sahip.

ALMATA UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLAYACAK

Pandemiden önce Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen’den Kazakistan’ın Almata şehrine uçuşlar gerçekleştiriyordu ancak pandemi ile birlikte durdurulan Almata uçuşların önümüzdeki aylarda yeniden başlaması hedefleniyor.

HAFTA 2 GÜN GERÇEKLEŞECEK

Kazakistan’a yapılacak seferlerde 180 koltuk kapasiteli A320 kullanılacak. Aynı zamanda seferler cuma ve pazar olmak üzere haftada 2 gün karşılıklı olarak gerçekleşecek.

TÜRKİSTAN, KAZAKİSTAN'IN TURİZM KENTİ

Bugün uçuşların başladığı Türkistan şehri ise, Kazakistan’ın son yıllarda büyük gelişme gösteren ve özellikle yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bir şehir olma özelliğini taşıyor.