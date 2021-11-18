Safran artık Edirne'de de üretiliyor

Safran bitkisinin Safranbolu dışında uyum sağlayarak verim verdiği illerden birisi de Edirne oldu.

Edirne'de, özellikle insan sağlığı, ilaç ve gıda sanayiinde kullanımı sebebiyle günümüzde önemi giderek artan tarım safranın hasadı başladı.

Safran bitkisinin ekim alanı her geçen gün genişliyor. Safranbolu'nda yetişen safran, artık Edirne'de de üretilmeye başlandı. Edirne merkez Karaağaç Mahallesi'ndeki Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarla Günü kapsamında eczacılık fakültesi öğrencilerinin katılımıyla safran hasadı yapıldı.

SAFRAN, EDİRNE'DE YÜKSEK POTONSİYELE SAHİP

Edirne’nin üretim bakımından oldukça yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, enstitü bünyesinde ayçiçeği, buğday, yem bitkileri, çeltik, ıslah çalışmalarının yanında tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde de araştırmalar yaptıklarını aktardı.

Edirne’de safran hasadı VİDEO

"SAFRANI ÜÇ YIL ÖNCE DENEME AMAÇLI DİKMEYE BAŞLADIK"

3 yıl önce çok az deneme amaçlı ekmeye başladığını söyleyen saftan üreticisi Hasan Artan, verim arttıkça üretimi de artırdığını, şimdi 500 metrekarelik alanda ekim yaptığını dile getirdi. Edirne iklimine uygun olduğunu ve ekimin yaygınlaştığını belirten kentin ilk safran üreticisi Artan, talebin her geçen gün arttığını ve ürünün en az 3 yıl muhafaza edilebildiğini söyledi.

“TEDAVİ ALANLARINDA DA KULLANILIYOR”

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Edanur Adıyaman, “Buraya safran bitkilerinin hasadı için geldik. Bu bitki bizim bölümümüz için çok önemli. İlaç yapımı olsun, sağlık konusunda olsun oldukça öneme sahip. Zor bulunan bir bitki, bu yüzden fiyatı da yüksek. Tedavi alanlarında da kullanılıyor. Sindirim sistemi bozuklukları, iltihap, yaşa bağlı zihinsel gerilik gibi hastalıklara iyi geliyor. Biz de bölümümüz dolayısıyla bu bitkiyi ileride kullanacağız. Bu bitkinin bu şekilde yaygınlaşması çok güzel. Bu durum ülkeye ekonomik olarak da katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

"SAFRANIN YARARLARINI ÖĞRENDİK"

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Azranur Bulan ise, “Safran bitkisini ilk defa gördük. Burada bizim için çok faydalı olacak bilgiler öğrendik. Hocamız bizi böyle bir etkinliğe getirdi. Bu bitkinin çok faydaları olduğunu öğrendik.” dedi.

KURUTULMUŞ SAFRANIN KİLOSU 50 BİN LİRA

Gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayiinde kullanılan kurutulmuş safranın kilosu 50 bin liradan, soğanlarının kilosu ise 200 liradan satılıyor.