Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen “safran hasadı” bölgeye önemli bir ekonomik girdi sağlarken aynı zamanda tarladaki görsel şölen açısından da bir turizm faaliyetine özelliği taşıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu’da gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında “safran hasadı” yapıldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Safran Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Dün kortej ile başlayan festivalin ikinci gününde Yukarıçiftlik köyünde İsmail Yılmaz'a ait 27 dönümlük safran üretim çiftliğinde safran hasadı yapıldı.

Safran hasadı fotoğraf şölenine dönüştü VİDEO

SAFRAN HASADINDA GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU

Safran tarlasına giren vatandaşlar, ellerine sepetleri alarak hasat yapıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Son yıllarda yeni akım haline gelen safran tarlaları yerli ve yabancı binlerce kişiyi çekerken, ilçenin turizmine de önemli katkı sunmaya başladı.

"ETKİNLİĞİN MAYASI TUTTU"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Bu organizasyonları yapmak çok kolay değil ama 5.’si düzenlenen bu etkinliğin mayasının tutmuş olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim.” dedi.

“BU SADECE BİR TARIM ÜRÜNÜ DEĞİL BİR TURİZM ÜRÜNÜ”

Gürel, “Asıl olan elde edilen üründür. Eğer bir dönüm araziden nihai olarak 40-50 bin lira civarında para elde edebiliyorsanız aslında çok verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan bu sadece bir tarım ürünü değil turizm ürünü. Sadece bir tarım ürünü olarak kalsaydı Safranbolu'ya ismini veren bir ürün olarak kalabilirdi. Şükürler olsun ki bütün dünyadan insanların memnuniyetle buralara kadar gelmesine değer bir ürünün Safranbolu'da hasadını yapıyoruz. Turizmi 12 aya yaymak gerekiyor. Safranbolu turizminin böyle bir alt yapısı var zaten.” diye konuştu.

"SAFRANBOLU SAFRANININ ÜRETİMİNİ GEÇMİŞ YILLARDAKİ GİBİ 50 KİLOLARA ÇIKARTILMALI"

Ziyaretçilerle birlikte bol bol fotoğraf çektiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise Safranbolu safranının üretimini geçmiş yıllardaki gibi 50 kilolara çıkartmak istediklerini söyledi.

Safranın ilçe turizmine büyük katkı sağladığını aktaran Köse, “Bizde belediye olarak 2,5 dönümlük arazi üzerinde safran dikimi yaptık. Kasım ayında hasadını yapacağız. Orada amacımız alanı artırıp bunu yapmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz hem ücretsiz soğan vermek hem de bilgi olarak da destek sağlamak. Beni de en çok ilgilendiren kısmı da turizme katkısı Safranbolu ekonomisine sağladığı katkıdır. Bu da her geçen yıl artırıyor ve umut veriyor.” ifadelerini kullandı.

"ÜRETİMİMİZİ 25 KİLONUN ÜZERİNDE ALACAĞIMIZI, HEDEFLİYORUZ"

Bu yıl safran ekiminde 18 dekar arttırdıklarını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, “Hedef olarak üretimimizi 25 kilonun üzerinde alacağımızı, 28-29 kiloya çıkacağımızı hedefliyoruz. Gelecek senelerde 30 kilo üzerinde alabileceğimizi söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.