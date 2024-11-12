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Sağlıksız gıda listesi güncellendi! Pişmiş et dönere sakatat kattılar

Sağlıksız gıda listesi güncellendi! Pişmiş et dönere sakatat kattılar Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listelerine eklenen yeni ürünlerde pişmiş et dönere sakatat (dil) katıldığı ve kıymaya tek tırnaklı eti tespit edildiği belirlendi.