Sağlıksız gıda listesi güncellendi! Pişmiş et dönere sakatat kattılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlıksız gıda listesinde yeni ürünler katıldı.
Bu kez balda, tost peynirinde, zeytinyağında, eritme peynirinde, pişmiş et dönerde hile yapıldığı görüldü.
Listeye yeni giren ürünlerin Mersin, Tokat, İzmir, Bursa, Manisa ve İstanbul firmaları oldu.
Tespit edilen uygunsuzluklar, taklit ve tağşiş yapma, bitkisel yağ karıştırma, koyun sütü tespiti, tohum yağlarının karıştırılması oldu.
PİŞMİŞ ET DÖNERE DİL KARIŞTIRILDI
Bursada bulunan Kral Şekerleme fast food firması pişmiş et dönere sakatat (dil) karıştırdı.
KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ
Dana kuzu karışık kıymaya ve kıymaya tek tırnaklı eti (at-eşek eti) tespiti yapıldı. Şekerde ve çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi. Viski'de düşük alkol çıktı.
SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR
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