Sakarya, 2024'ün ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi Türkiye'nin artan ihracatında en büyük yeri otomotiv sektörü tutuyor. Otomotiv ihracatına destek veren şehirlerden biri de Sakarya oldu. Sakarya, otomotiv ihracatında ülke genelinde 7. oldu.

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Ocak-mart döneminde ülke ihracatına yüzde 2,4 katkı sağlayan Sakarya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde 129 ülke ve 9 serbest bölgeye 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, sektörel bazda en çok dış satışı yüzde 86,1 ile otomotiv alanında gerçekleştirdi.

Sakarya dev otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapıyor

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, söz konusu sektörde 1 milyar 151 milyon 226 bin dolarlık ihracat yaparak yükselişini sürdürdü.

En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Ocak-mart döneminde kentten en fazla ihracat, 185 milyon 997 bin dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeye satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 155 milyon 663 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti.

Bunu 145 milyon 200 bin dolarla İtalya, 134 milyon 932 bin dolarla Polonya ve 103 milyon 431 bin dolarla Almanya izledi.

Sakarya'nin ihracatında ikinci sektör: Demir ve demir dışı metaller

Kentten en çok ürün gönderimi yapılan ikinci sektör ise 36 milyon 755 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörleri 23 milyon 951 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 20 milyon 353 bin dolarla çelik, 17 milyon 61 bin dolarla makine ve aksamları, 16 milyon 809 bin dolarla fındık ve mamulleri takip etti.

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke

Yılın ilk çeyreğinde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle:

Ülke 2024 Ocak-Mart (Bin dolar)

Fransa 185 milyon 997 bin dolar

Birleşik Krallık 155 milyon 663 bin dolar

İtalya 145 milyon 200 bin dolar

Polonya 134 milyon 932 bin dolar

Almanya 103 milyon 431 bin dolar

İspanya 88 milyon 668 bin dolar

İsrail 57 milyon 332 bin dolar

Belçika 44 milyon 699 bin dolar

Bulgaristan 42 milyon 900 bin dolar

Irak 35 milyon 263 bin dolar

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)