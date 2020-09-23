Sakarya, 8 ayda 2,5 milyar dolarlık ihracata imza attı

Otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında yer alan Sakarya'dan yılın 8 ayında 148 ülke ve 10 serbest bölgeye toplam 2 milyar 454 milyon 699 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İhracatta bazı iller sınırlarındaki üretim merkezleri ve lojistik avantajları nedeni ile öne çıkıyor. Sakarya'da Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyar 454 milyon 699 bin dolarlık dış satım yapan Sakarya, ihracat sıralamasında bu iller arasında 7'nci sırada yer alıyor.

İHRACATTA OTOMOTİV ZİRVEDE

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya'da yılın 8 ayındaki ihracatında yüzde 88,9 payla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. Söz konusu dönemde kentten 2 milyar 184 milyon 229 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

KORONAVİRÜS SALGINININ İLK AYLARINDA FAALİYETE ARA VERİLDİ

Salgına yönelik tedbirler kapsamında kentteki otomotiv fabrikalarının koronavirüs sürecinin ilk döneminde üretime bir süre ara verdi.

Kentte sektörün 8 aylık ihracatı, koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara verilen dönemin etkisiyle 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,57 geriledi.

Ocak-ağustos ihracatında ikinci sırayı 45 milyon 81 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü aldı. Bunu, 38 milyon 647 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 33 milyon 738 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 28 milyon 661 bin dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörleri izledi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE, BİRLEŞİK KRALLIK

Sakarya'dan yılın 8 ayında en fazla ihracat yapılan ülke, 314 milyon 564 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeyi 267 milyon 891 bin dolarla Fransa, 219 milyon 680 bin dolarla Almanya, 191 milyon 743 bin dolarla İspanya, 145 milyon 670 bin dolarla İtalya ve 143 milyon 369 bin dolarla ABD takip etti.