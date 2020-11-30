Sakarya'da 79 proje için 5.4 milyar liralık yatırım teşviki

Sakarya'da 79 proje için 5.4 milyar liralık yatırım teşviki

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sakarya'da ocak-eylül döneminde, hayata geçirilmesi planlanan 79 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Türkiye'nin otomotiv, sanayi, enerji ve tarım alanında önemli şehirlerinden Sakarya'da ocak-eylül döneminde, hayata geçirilmesi planlanan ve yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar 400 milyon lirayı bulan 79 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi.

TEŞVİK BELGESİ SAYISI YÜZDE 49 ARTTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, kentte gerçekleştirilecek yatırımlar için yılın 9 aylık döneminde düzenlenen teşvik belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde başta imalat sanayisi olmak üzere enerji, eğitim, sağlık ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 79 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Yatırımların 9'u yabancı sermayeli projelerden oluştu.

YENİ YATIRIMLARLA 2 BİN 258 KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILACAK

Sakarya'da teşviklendirilen projelerin öngörülen sabit yatırım miktarı 5 milyar 380 milyon lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 2 bin 258 kişiye istihdam kapısının açılması bekleniyor.

TEŞVİK BELGELERİNİN ÇOĞU SANAYİ YATIRIMLARINA

Projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde, ocak-eylül döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 75,9'unu sanayi sektörü yatırımları oluşturdu.

Bu alanda teşvik alan 60 projenin sabit yatırım tutarı 2 milyar 81 milyon lira olurken, bunun 609 milyon liralık kısmı komple yeni, 1 milyar 472 milyon lirası da diğer ve tevsi yatırımlardan oluştu.

FARKLI DESTEKLER DE DEVREYE GİRECEK

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz yardımı gibi desteklerden faydalanacak.

YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜNDE ENERJİ SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Yılın 9 aylık döneminde yatırım desteği almaya hak kazanan enerji firmasının hazırladığı rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi, 1 milyar 21 milyon 235 bin lirayla yatırım tutarı büyüklüğü bakımından ilk sırayı aldı. Kurulu kapasitesi 120 megavat olacak santral ile 12 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Başka bir enerji firması tarafından hazırlanan RES projesi ile kente 627 milyon 96 bin liralık yatırım daha kazandırılacak. Kurulu kapasitesi 80 megavat olacak santral, 12 kişiye iş kapısı açacak.