Sakarya'da çiçekçiler, Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı

Sevgililer Günü'nde çiçekçiler kısıtlamadan muaf tutuldu. Saat 10.00 ile 17.00 arasında müşteriler dükkanlara gidebilecek ve saat 24.00’e kadar da çiçekçiler kuryeler aracılığı ile servis yapabilecek.

Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte Sakarya’da çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler, 14 Şubat Pazar günü saat 24.00’e kadar hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde talepte yaşanacak yoğunluk nedeniyle çiçekçilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının açıklanmasının ardından Sakarya’da bulunan çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı.

GÜLÜN TANESİ 10-20 LİRA ARASINDA

Sevgililer Günü’nde bir klasik haline gelen güllerin tanesi 10 lira ile 20 lira arasında değişirken, gülün alternatifi orkidelerin fiyatları ise 100 lira ile 150 lira arasında alıcılarını bekliyor.

Çiçekçiler, insanları mutlu edebilmek için Sevgililer Günü’nde saat 24.00’e kadar hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

“SİPARİŞLERİ ALMAYA BAŞLADIK”

Sakarya'da bir çiçekçide çalışan Ömer İlkiz, “14 Şubat için bugün itibari ile sipariş almaya başladık. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından çiçekçiler muaf tutuldu. Öncelikle ilgililere bu konuda teşekkür ediyoruz. Bizler 14 Şubat için hazırız. Orkide ve güllerimiz geldi. Müşterilerimizi bekliyoruz. 14 Şubat deyince akla gül gelir. Sevgiliye hediye edilecek en güzel çiçek güldür. Gül klasiktir, yıllardır değerini asla kaybetmez. Şu anda 1 adet gülün fiyatı 15 lira. Orkidelerimizin fiyatları ise ortalama 100 lira ile 150 lira arasında. 14 Şubat için ayrıca Sevgililer Günü temalı teraryum ve sukulent aranjmanlarımızı yaptık. Bunların haricinde salon çiçekleri, papatya ve diğer buket çeşitlerimiz de var. Sadece gül ve orkide ile sınırlamayalım bugünü. İnsanların her çeşit isteğini karşılamaya çalışacağız. Biz 14 Şubat için tam anlamıyla hazırız.

"KURYELERİMİZ SABAH SAAT 10.00’DAN GECE SAAT 24.00’E KADAR SERVİS YAPACAK"

Hafta sonu uygulanan kısıtlamadan muaf olduğumuz için kuryelerimiz sabah saat 10.00’dan gece saat 24.00’e kadar servis yapacak. Biz de müşterilerimize her türlü yardımcı olmaya çalışacağız.” dedi.

“SİPARİŞ ÜZERİNE ÇALIŞACAĞIZ”

12 yıldır çiçekçilik ile uğraşan Latif Güleç, “Sevgililer Günü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından çiçekçilere bir kolaylık sağlandı.

"SAAT 10.00 İLE 17.00 ARASINDA MÜŞTERİLERİMİZ DÜKKANIMIZA GELEBİLECEK"

Saat 10.00 ile 17.00 arasında müşterilerimiz dükkanımıza gelebilecek ve saat 24.00’e kadar da biz servis yapabileceğiz. Genelde sipariş üzerine çalışacağız, birçok talep bu yönde olacak zaten. İnşallah Sevgililer Günü’nde insanlarımızın yüzünü güldürmüş oluruz. Aslında Sevgililer Günü’nde akla hep gül geliyor. Yerli üretim güllerin yetmediği gibi ithal güller de geliyor ülkemize. Tahminime göre bu dönemde orkidelerin ve aranjmanların talep göreceğini düşünüyorum. Paket şeklinde olacağı için gülün eskisi kadar tercih edileceğini zannetmiyorum. Gülün tane fiyatı ise kalitesine göre 10 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Kaç tane gül isterseniz ona göre fiyat çıkartıyoruz. Diğer olmazsa olmaz kır çiçekleri ile buketler hazırlayacağız, müşterilerimizin yüzünü güldüreceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.