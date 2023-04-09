Sakıp Sabancı, 19 yıl önce hayata veda etti! Özlemle anılıyor Sakıp Sabancı, girişimleri ve özellikle eğitime dair yaptığı sosyal sorumluluk faliyetleri ile Türk ekonomisinde unutulmayacak önemli aktörlerinden biri oldu.

AA

Sakıp Sabancı, iş insanlığı vasfının dışında sempatik tavırlarıyla, kendine has üslubu ve verdiği nasihatlerle Türk ekonomi tarihine ismini yazdıran isimlerden biri.

Toplum kendisini yokluktan gelerek zirveye oturan bir kişi olarak tanıdı. Hikayesi, gençlere umut verdi. Yaşam tarzı, örnek gösterildi.

Vefat edeli 19 yıl oldu

Türkiye’nin gelişmesi ve dünya ülkeleri arasında hak ettiği yere ulaşabilmesi için sanayi, kültür, sanat, eğitim gibi pek çok alanda katkı sunan Sabancı Holding’in merhum yönetim kurulu başkanı ve Türk iş dünyasının sevilen ismi Sakıp Sabancı 10 Nisan 2004’te vefat etti.

13 kitabı var

Mütevazılığı, çok yönlü kişiliği ve insanlarla kurduğu samimi ilişkileriyle gönülleri kazanan, Türk halkının kendisine duyduğu sevgiyi “Sakıp Ağa” diyerek gösterdiği başarılı iş insanı Sakıp Sabancı, stajyer memurlukla başlayıp holding sahipliğine uzanan iş tecrübelerini ve hayat hikayesini anlattığı on üç kitap yazdı.

Özlemle anılıyor

Yurt içi ve yurt dışında farklı alanlarda birçok ödüle layık görülen Sabancı, 19 yıl önce hayata veda ederken 71 yıllık ömrüne sayısız eser ve geride kendisini özlemle anan milyonlarca insan bıraktı.

Kız Yurdu'nun temel atma töreni

Sabancı, 12 Aralık 1981'de Sabancı Vakfı tarafından yaptırılan kız öğrenci yurdunun temel atma törenine katıldı (Arşiv-11.12.1991)