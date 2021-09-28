Şakir Ercan Gül: Dijital para ile kripto para ayrımını gözetmek durumundayız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül, dijital para ile kripto para ayrımının gözetilmek durumunda olduğunu, karşılığı olan parayla karşılığı bilinmeyen bir paranın aynı olamayacağını belirtti.

“Finansın Geleceği Zirvesi”ne konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, “Finansal sektörde dijital finansal faaliyetler konusu önem arz ediyor. Merkez Bankamızın hazırladığı dijital elektronik para yasa hazırlığı var. Ekonomimiz daha ciddi bir derinlik kazanacak. Kripto paranın oluşturacağı tahribatları minimize edecek düzenlemeler yapacağız. Dijital para ile kripto para ayrımını gözetmek durumundayız.

"DİJİTAL PARA İLE KRİPTO PARA AYNI KEFEDE DEĞİL"

Karşılığı olan parayla karşılığı bilinmeyen bir parayı aynı kefede değerlendiremeyiz. Kripto paranın dijital para ayrımını gözetmek zorundayız.’’ diye konuştu.

“TÜRKİYE AVRUPA’NIN NET OLARAK EN İYİ BÜYÜYEN ÜLKESİ’’

Türkiye’nin ekonomik olarak büyüme seviyesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Gül, “Türkiye, Avrupa’nın net olarak en iyi büyüyen ülkesi konumunda. Bizim net büyümemiz yüzde 10’un üzerinde’’ dedi.

''FAİZİ DÜŞÜRMENİN İKİ YOLU VAR''

Son dönemde gündemde sıkça yer alan faiz konusuna da değinen Gül, “Faizi düşürmenin iki yolu var. Bütçe açığının sınırlı tutulması lazım, cari açığı minimize etmek gerekiyor. Bu iki açıkla mücadele ederek faizi düşürebiliriz.’’ diye konuştu.

"FİNANSAL SEKTÖRÜMÜZÜN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 7.7 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI"

Türkiye ekonomisinin son 19 yılda geçirdiği yapısal dönüşüm sürecinde güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefi doğrultusunda büyük mesafe katettiğini dile getiren Gül, “Bu süreçte finansal hizmetler sektörümüz önemli ölçüde büyüdü ve gelişti. Finansal sektörümüzün toplam büyüklüğü 7 trilyon 700 milyar liraya erişti. Finansal sektörün milli gelire oranı 2020 yılı sonu itibariyle yüzde 138’e ulaştı. Sektörün yüzde 86,5’i bankacılık, yüzde 6-7’si sermaye piyasaları kurumları, yüzde 4,3’ü sigortacılık, yüzde 2,3’ü ise banka dışı mali kurumlar olarak görülüyor.

"FİNANS SEKTÖRÜNDE BÜYÜK PAY BANKACILIĞA AİT"

En büyük pay bankacılık sektörüdür. Reel sektörün temel finansman kaynağı da banka kredileridir. Temmuz 2021 ayı itibarıyla bankacılık sektörünün toplam mevduatı 4 trilyona yakındır. Bankalar üretimi ve istihdamı desteklemektedir. Bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Bağımsızlığımızı her geçen gün artırma noktasında iddiamızı sürdürüyoruz. Ekonomik bağımsızlık olmadan diğerlerini yerine getirmek mümkün değil. Bütün kurumlar etkin olmak zorunda.’’ sözlerini ifade etti.