Salçalık biber üreticisi bu yıl masrafını çıkartamamaktan dertli

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde salçalık biber hasadına başlayan çiftçiler, geçen yıl 2 liraya sattıkları bibere, bu yıl 40 kuruşa alıcı bulamamaktan şikayetçi.

Tarımda koronavirüse rağmen bu yıl rekolteler yüksek. Özellikle tarım ürünleri, koronavirüs salgını nedeni ile dünyada en çok aranılan ürünler arasında. Ancak buna rağmen bazı üreticiler, ürünlerinin fiyatının ederinden düşük olması nedeni ile zor günler yaşayabiliyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde salçalık biber ekimini yapan üreticiler, geçtiğimiz yıl sofralık olanını 3 liradan salçalıkları ise 2 liradan satmıştı. Bu yıl da ekim yapan çiftçiler, sofralık biberin 1 liraya salçalıkların ise 40 kuruşa düşmesi sebebiyle kara kara düşünüyor.

Geçtiğimiz yıla oranla maliyetleri artan ancak tarlada fiyatı 40 kuruşa kadar düşen salçalık biber, çiftçiyi kara kara düşündürüyor.

4 TON BİBERDEN 400 LİRA KALIYOR

Ürün tarlada kalırken, 4 ton biberden masrafları çıkarttıktan sonra 400 lira para kaldığını söyleyen çiftçiler çözüm bekliyor.

Biberlerin tarlada çürümeye başladığını ifade eden üretici Ersin Demir, "Salçalık biber hasadı başladı. 10 gündür salçalık biberin alıcısı yok, alıcı olmadığı için tarladaki biberler çürümeye başladı. Fiyatlar çok düşük. Geçtiğimiz yıl sofralık olanını 3 liradan satıyorduk bu yıl 1 lira. Geçtiğimiz yıl 2 liraya sattığımız salçalık biber bu yıl 40 kuruşa düştü.

FİYATLAR, MASRAFI KURTARMIYOR

Bu fiyatlarla biber masrafını kurtarmıyor. Geçen yılki girdiler ile bu yılki girdiler arasında yüzde yüz artış var. Geçen yıl ektiğimiz ürünler ile bu yılki ürünler arasında fiyatta yüzde 100 gerileme var. Biber hem 40 kuruş hem de alıcı yok 10 gündür alıcı olmadığı için tarlada çürümeye mahkum kaldı." dedi.

“KÖTÜ BİR YIL YAŞIYORUZ”

Diğer üreticiler ise, "Bu yıl emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Geçtiğimiz yıl fiyatlar güzeldi. Bu yıl çok kötü bir yıl yaşıyoruz. Tarlada olan biberlere alıcı çıkmazsa hepsini sürüp yeni sezona hazırlayacağız." şeklinde konuştu.