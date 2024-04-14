Saldırıların piyasaya etkisi: Altın, döviz ve kripto paralarda hareketlilik İsrail ile İran arasındaki gerginlik jeopolitik riskleri artırdı. Piyasalar, gerginliklerden olumsuz etkilenerek reaksiyon vermekte gecikmedi. Finans dünyasının gözleri, şimdiden haftanın ilk günü olan yarına çevrildi.

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Ortadoğu'daki gerilim İran'ın İsrail'e 200'e yakın iha ve füze göndermesi ile arttı. İsrail genelinde sirenler çaldı ve yer yer patmala sesleri duyuldu. İsrail'in güneyinde bir askeri üste küçük hasarlar oluştuğu bildirildi. Irak ve Kuveyt hava sahasını kapattı.

Yaşanan olaylar piyasalarda tedirginliğe neden oldu.

Bitcoin değer kaybetti

Özellikle kripto paralarda en fazla işlem göre Bitcoin yüzde 5'e yakın değer kaybı yaşadı. Cuma gana 70 bin dolarlar seviyesinden işlem gören Bitcoin, 60 bin 600 dolara kadar geriledi. Bitcoin bugün 64 bin 226 dolarda.

Ethereum geriledi

Ethereum’un fiyatı ise cuma günü 3 bin 500 dolar seviyesinden, cumartesi günü 2 bin 852 dolara kadar geriledi. Ethereum, bugün ise 2 bin 311 dolarda.

Altın değerlendi

Jeopolitik gerginliklerin tırmanması güvenli liman altının değerini artırdı. Cuma günü ons altın fiyatı 2431 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Ons altın bugün 2 bin 344 dolarda.

Ons altındaki fiyat artışı yurt içi piyasalarda gram altının da rekor kırmasına neden oldu. Gram altın cuma günü 2 bin 529 lira seviyesini gördü. Gram altın bugün 2 bin 438 lirada.

Çeyrek altında düşüş

Çeyrek altın 4 bin 134 lirada, Cumhuriyet 16 bin 844 lira, tam altın 16 bin 844 lira ve yarım altın ise 8 bin 268 lirada.

Döviz dalgalardı

Döviz piyasasına bakıldığında, dolar yüzde 0,17 artışla 32,3565 liradan, euro yüzde 0,71 düşüşle 34,4292 liradan ve sterlin ise yüzde 0,84 düşüşle 40,5509 liradan işlem görüyor.

Patartesi günü piyasalar netlik kazanacak

Saldırıların etkisi ile ilk reaksiyonlarını cumartesi günü veren piyasaların, yeni hafta ile birlikte gerçek değerlerini vermesi bekleniyor.