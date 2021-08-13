Salgın döneminde İŞKUR vatandaşlara 57 milyar lira destek verdi

İŞKUR; koronavirüs salgının sırasında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında sağladığı maddi desteklerle işçi ve işverenin yanında yer aldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Bekir Aktürk, koronavirüs dönemi boyunca vatandaşlara 57 milyar lira destek sağladıklarını belirterek, kurumun işe yerleştirme hizmeti sunmaya, kurs ve programları uygulamaya devam ettiğini söyledi.

İşsizlere iş temin ettiklerini, işçi arayan işverenlere de işçi yönlendirdiklerini aktaran Aktürk, bu hizmetlerin dışında aktif ve pasif iş gücü piyasası programları olarak adlandırdıkları programların da bulunduğunu dile getirdi.

"İŞVERENİMİZİN VE ÇALIŞANIMIZIN YANINDA OLDUK"

Koronavirüs salgınına rağmen geçen yıl 423 bin kişinin işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarından faydalandığını belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu yıl temmuz sonu itibarıyla 277 bin vatandaşımızı işbaşı eğitim programlarımızdan ve meslek eğitim kurslarımızdan faydalandırdık. Bu sayılarımız daha da artacak. Özellikle salgın döneminde işletmeler kapanmak veya çalışma sürelerini azaltmak durumunda kaldı. Biz de bu süreçte, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ve İŞKUR olarak işverenimizin ve çalışanımızın yanında olduk. Kısa çalışma ödeneği kapsamında oldukça yoğun bir destek verdik.

"KISA ÇALIŞMA UYGULAMASININ KOŞULLARINI ESNETTİK"

Öncelikle kısa çalışma uygulamasının koşullarını esnettik. 600 günlük prim süresini 450 güne düşürdük. Hak kazanma koşullarında son 120 günde hizmet akdi olmasını 60 güne düşürdük. Böylece yararlanma kapsamını genişlettik ve daha fazla çalışanımızın kısa çalışmadan faydalanmasını sağlamış olduk. Koronavirüs döneminde yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye 36 milyar 700 milyon lira destek sağladık. Bu oldukça büyük bir rakam."

"ÇALIŞANLARIN İŞLERİNE DEVAM ETMELERİNİ SAĞLADIK"

Kısa çalışma ödeneğinin, sıkıntılı dönemlerde kullanılan en etkili argümanlardan biri olduğunun altını çizen Aktürk, "Kısa çalışma ödeneği sayesinde işletmelerimizin ayakta kalmasını, üretimin devam etmesini, imalatın sürdürülmesini, çalışanların işlerine devam etmelerini sağladık." dedi.

3 MİLYON KİŞİYE 14 MİLYAR DESTEK

Aktürk, "Bu çerçevede 3 milyon kişiye 14 milyar destek sağladık. Bunun yanı sıra işsizlik sigortası uygulamamız devam etti. Yani işini kaybeden vatandaşlarımıza bu dönemde destek olmaya devam ettik. 1 milyon 200 bin kişiye 6 milyar 500 milyon lirayı aşkın destek sağlamış olduk. Yani kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneğinin toplamı 57 milyar lirayı aşkın destekle vatandaşımızın, çalışanımızın, işverenimizin yanında olduk." şeklinde konuştu.

"SİGORTA VE VERGİLERİNİ KARŞILIYORUZ"

İş arayanlara, işe yeni girenlere ve işverenlere desteklerin devam ettiğini kaydeden Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Sigorta prim teşviklerimiz var. Eğer çalışanımız iş yerinde ilave istihdam ediliyorsa 12 ay boyunca sigorta primlerini ve vergilerini biz karşılıyoruz. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında İlave İstihdam Teşviki uyguluyoruz. Toplamda baktığımızda 1.341 lira sigorta prim desteği, damga ve gelir vergisiyle beraber 1.556 lira tutarında rakamı karşılıyoruz. İmalat ve bilişim sektörlerinde asgari ücretin brütüne kadar karşılıyoruz. Bu da 3 bin 577 lira ve vergiler şeklinde uygulanıyor. Aynı teşvik kapsamında işe giren kadın, genç ve engelliyse 12 aylık desteğimiz 18 aya çıkıyor."