Salgın sürecinde makarna tüketimi yüzde 25 arttı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, koronavirüs sürecinde iç satış verilerine göre, makarna tüketiminin bu yıl yüzde 25 arttığını bildirdi.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği üyelerinin verdiği rakamlar tüketicilerin bu dönemde makarnayı kolay saklanabilir, sağlıklı, pişirilmesi kolay ve favori yiyecek olarak seçtiğini ortaya koydu.

DÜNYA MAKARNAYI SEVİYOR

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, makarnanın, dünyada her kesimin erişebileceği sağlıklı ve ekonomik bir ürün olduğunu kaydederek, "Dünya üzerinde geleneksel anlamda pek çok makarna yemeği mevcuttur. Yapılan araştırmalarda dünyanın açık ara en çok sevilen yemeğinin makarna olduğunu ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

“TÜKETİCİLER BU ZOR DÖNEMDE KOLAY SAKLANAN MAKARNAYI TERCİH ETTİ”

Külahçıoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Üyelerimizden alınan iç satış verileri, ülkemizde makarna tüketiminin bu yıl yüzde 25 arttığını, tüketicilerin bu zor dönemde makarnayı kolay saklanabilir, sağlıklı, pişirilmesi kolay, sürdürülebilir ve favori yiyecek olarak seçtiğini ortaya koymaktadır.

MAKARNA TÜKETİMİ KÜRESEL ANLAMDA YÜZDE 24 YÜKSELDİ

Dünya Makarna Günü dolayısıyla DOXA araştırma kuruluşunun, küresel makarna tüketiminin üçte birinden fazlasını oluşturan ülkelerde 5 binden fazla kişi ile yaptığı uluslararası araştırmaya göre, evde kalınan dönemde 4 tüketiciden biri daha fazla makarna tüketmiş, küresel tüketim de yüzde 24 artmıştır. Bu ülkemizin tüketim artışına paralel bir veridir."

“TÜRKİYE GEÇEN YIL, DÜNYA MAKARNA TİCARETİNİN YÜZDE 17,5'İNİ YAPTI”

Külahçıoğlu, 2019 yılında 7 milyon 267 bin ton olarak gerçekleşen dünya makarna ticaretinin yüzde 17,5'ini yapan Türkiye'nin, bu yılın 8 ayında da 940 bin 502 ton makarna ihraç ettiğini bildirdi.

"BUĞDAYDA GÜMRÜK VERGİLERİNİN SIFIRLANMASI ÖNEMLİ BİR TEDBİR ADIMI OLDU"

Sektörün, makarna ihracatı için buğday ithalatı gerçekleştirdiğini belirten Külahçıoğlu, şunları kaydetti:

"21 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren buğday ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanması doğru zamanda ve önemli bir tedbir adımı olmuştur. Son vergi düzenlemesi hem un ve makarna sektörlerinin ihracatını rahatlatacak hem de iç piyasada fiyat istikrarına katkı sağlayacaktır. Makarna ihracatı geliri, iç piyasada özellikle market markalı ürünlerin üretimine fiyat avantajı olarak kullanılmaktadır. Bu vesileyle iç piyasada tüketiciler daha uygun fiyata makarnaya ulaşma imkanı bulmaktadır."