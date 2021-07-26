Salgının Heathrow Havalimanı'na maliyeti 2.9 milyar sterlin oldu

Salgının Heathrow Havalimanı'na maliyeti 2.9 milyar sterlin oldu

Koronavirüsün hava limanlarına olan olumsuz itkisi İngiltere'nin Heathrow Havalimanı’na da yansıyarak 2021 yılının ilk yarısında 2 milyar 900 milyon sterline ulaştı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, 2020 yılında havalimanını ziyaret eden toplam yolcu sayısının 22 milyon 100 bin olduğu, 2021 yılında ise 21 milyon 500 bin yolcunun havalimanını ziyaret etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, salgının etkilerinin henüz İngiltere’de hissedilmediği 2019 yılında ise toplam 90 milyon yolcunun Heathrow Havalimanını kullandığı kaydedildi.

2021'İN İLK YARISINDA ZARAR 2.9 MİLYAR STERLİN

Salgınla mücadele yöntemlerinin ve uluslararası seyahat kısıtlamaların havacılık sektöründe belirsizlikleri artırdığı belirtilen açıklamada, salgının 2021 yılının ilk yarısında Heathrow Havalimanı'na toplam maliyetinin 2 milyar 900 milyon sterlin olduğu kaydedildi.

"İNGİLTERE TİCARETTE AB'DEKİ RAKİPLERİNİN GERİSİNDE"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Heathrow Üst Yöneticisi John Holland-Kaye, “İngiltere salgının en kötü etkilerine maruz kalmasının ardından toparlanıyor. Ancak İngiltere kısıtlamaları kaldırmakta yavaş davranarak uluslararası ticarette AB'deki rakiplerinin gerisinde kalıyor.” ifadelerini kullandı.

“İNGİLTERE, YEŞİL LİSTENİN İÇERİĞİ KONUSUNDA BİRAZ DAHA GELİŞİGÜZEL DAVRANDI”

Konuya ilişkin olarak İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Ryanir Üst Finans Yöneticisi Neil Sorahan ise Avrupa Birliği (AB) dahilinde kullanılan tek tip dijital Kovid pasaportunun faydalı olduğunu belirterek, "Bence Avrupa politikası İngiltere’ninkinden daha çok işe yaradı, daha fazla kesinlik sağlandı. Böylece tüm Avrupa'da daha istikrarlı yeşil listeler oluştu. İngiltere, yeşil listenin içeriği konusunda biraz daha gelişigüzel davrandı.” değerlendirmesinde bulundu.