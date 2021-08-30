Salihli, Kurtuluş Günü 2. Kuru Üzüm Şenliği'ne hazırlanıyor

Manisa’da çekirdeksiz kuru üzümün tanıtımı amacıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan Salihli’nin Kurtuluş Günü 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali düzenleniyor.

Yaz bitimi hasat zamanlarında yörelerin kendilerine özgün ürünleri adına düzenlediği festivaller gündeme gelmeye başlardı.

Manisa’nın Salihli Belediyesi öncülüğünde Ticaret Borsası, Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü ve özel bir bankanın desteğiyle 5-6-7 ve 8 Eylül tarihlerinde “Altın ülkenin, altın taneleri” sloganı ile gerçekleştirilecek olan şenlikte en güzel kuru üzüm yarışması yapılacak.

ÜRETİCİLER 3'ER KİLOGRAMIK ÜZÜMLE KATILACAK

Kuru üzüm yarışmasına katılacak olan üreticilerin 3’er kilogramlık üzümleri, 3 Eylül tarihine kadar organizasyona dahil olan kurumlara teslim etmeleri istendi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLECEK

Öte yandan üzüm yarışmasında birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ve sürpriz hediyelerle ödüllendirileceği öğrenildi.