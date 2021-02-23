Samsun dünyaya uçaksavar ihraç edecek

Uçaksavar olarak da adlandırılan M2 12.7 mm ağır makineli tüfek, Samsun'dan dünyaya ihraç edilecek

Samsun Yurt Savunma (SYS) dünyaya yerli ve milli uçaksavar ihraç edecek...

Uzun yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmalarının, testlerin ve yatırımların tamamlanması ardından uçaksavar olarak da adlandırılan M2 12.7 mm (50 kalibre) ağır makineli tüfek üretimi için SYS, 2021 yılının Haziran ayında seri üretime geçmeyi planlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 2018 yılında özel sektörün M2 QCB 12.7 mm çapında ağır makineli tüfek üretimine izin vermesinin ardından çalışmalarını hızlandıran Samsun Yurt Savunma, seri üretime geçmesiyle birlikte yerli ve milli uçaksavarları tüm dünyaya ihraç edecek.

ÖN SİPARİŞ ALINDI

SYS, uçaksavar olarak bilinen CANİK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğin ihracatı için ön sipariş aldı. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bu silahın, Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde çok büyük bir pazarı bulunuyor. Dünyada bu silahı üretebilen sadece 4 firma var. 5’incisi bir Türk şirketi olan Samsun Yurt Sanayi olacağı için gururluyuz. Uluslararası üreticilerin, bu silahın farklı ülkelere satışı için ihracat lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Biz sipariş aldıktan 45 gün sonra teslimat yapabileceğiz.”





NATO STANDARTLARINDA

Yüzde 100 yerli ‘uçaksavar’ gereksinimi için Ar-Ge çalışmalarına 2012 yılında başlayan SYS, 2018’de Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladığı ‘PMT 12.7 mm Ağır Makineli Tüfek Projesi’ ile çalışmalarına hız verdi. Son teknoloji ve NATO ordularının envanterindeki silahların standartların da uçaksavar üretme kabiliyetine sahip olan şirket, projede tüm test süreçlerini 6 kez başarıyla tamamlandı.

650 ADET TESLİMAT HAZIR CANİK

M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğin namlusu üzerinde iyileştirme çalışmaları sürdürülürken, bu silahın namlu performansını emsallerinin çok üzerinde bir noktaya çıkarılması planlıyor. SYS, prototiplerle birlikte 650 adet ağır makineli tüfeğin teslimatını yapmaya da hazır.

RAKİPLERİNDEN ÜSTÜN

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANİK M2 12.7 mm ağır makineli tüfeğini üretmeyi amaçladıklarını, ayrıca proje sonunda teslim edilecek ağır makineli tüfeklerin NATO ve T.O.P. standartlarında olduğunu vurguladı. Dünyadaki rakiplerinden daha üstün özelliklere sahip olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aral, şimdiden dünyanın birçok ülkesinden ön sipariş almaya başladıklarını söyledi.

ZOR ULAŞILAN SİLAHLAR

12.7 mm ağır makineli tüfeklerin, dünyada herkesin kullanmak istediği ancak çok zor ulaşabildiği silahlar olduğunun altını çizen Aral, yerli uçaksavarın ihracat potansiyeliyle ilgili, “Özellikle Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. Bununla birlikte, dünyada bu silahı üretebilen sadece 4 firma var. 5’incisi bir Türk firması olacağı için gururluyuz. Uluslararası üreticilerin, bu silahın farklı ülkelere satışı için ihracat lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Biz sipariş aldıktan 45 gün sonra teslimat yapabileceğiz. Dünyadaki pek çok ülke, M2 12.7 mm ağır makineli tüfeklerin kabul testleri için, ABD tarafından tanımlanan T.O.P. standardını uyguluyor. İlk etapta üreteceğimiz M2 QCB 12.7 mm ağır makinalı tüfekler, T.O.P. standardını kolaylıkla karşıladığı için, ihracat potansiyeli çok yüksek olacak.” diye konuştu.

HEDEF 2 BİN ADET

SYS, ilk etapta yılda 2 bin adet CANIK M2 QCB’yi seri olarak üretmeyi, daha sonra ise bu kapasiteyi her yıl bin adet arttırmayı planlanıyor.

9 mm hafif silah alanında kazandığı başarıları 12.7 mm ağır makineli silah üretiminde devam ettirmeyi hedefleyen SYS, Canik Arms markasıyla 1.2 dakikada 1 tabanca üretiyor. Bu da yıllık 350 bin adet tabanca üretimi anlamına geliyor.

Buna ilave olarak en az 2 bin adet 12.7 mm ağır makineli tüfek üretim kapasitesi eklendiğinde SYS, dünyanın en çok üretim yapan silah üreticileri arasındaki yerini sağlamlaştıracak.