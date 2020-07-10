Samsun'da ayçiçeği şöleni

Ülkenin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde oldukça önemli olan ayçiçeği, tarlalarda yüzünü güneşe döndü.

Samsun Vezirköprü'de tarlalar sarıya boyandı.

Geçtiğimiz yıl Vezirköprü Ziraat Odasından alınan bilgilere göre devlet yatırımları ile birlikte ayçiçeğinden 68 milyon TL’lik bir gelir elde edildi.

ÇİFTÇİ PANCARA YÖNELDİ

Bu yıl çiftçinin pancar ekimine yönelmesi ile 93 bin dönüm olan ayçiçeği tarlası, 87 bin dönüme düştü. Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, Vezirköprü’de 2019 yılında 93 bin dönümlük bir alanda yapılan ayçiçeği ekiminin bu sene 87 bin dönüme düştüğünü, bunun sebebinin ise çiftçinin pancara yönelmesi olduğunu söyledi.

AYÇİÇEĞİ ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Fiyatların beklentilerin altında olduğunu söyleyen Kaya, "23 bin tonun rekoltesi iyiydi fakat fiyatlar beklentimizin altında oldu. Karadenizbirlik’in fiyatlarının erken açıklaması üretimiz için çok faydalı oldu. Bu sene 87 bin dönümlük bir alanda üretim gerçekleşti. Üretimde bir miktar düşüş var. Bu düşüsün sebebi ilçemizdeki çiftçinin pancara yönelmesidir. Ayçiçeği hem ilçemizin hem de ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Vezirköprü ayçiçeği ekiminde ilk sıralarda yer alan bir ilçedir. Geçen sene elde edilen 23 bin ton ürün ile Vezirköprü ilçesine 60 milyon TL’lik bir katkı olmuştur. Devletimiz ise 8 milyon TL’lik bir destekleme verdi. Devletimiz ton başına 400 TL bir destekleme veriyor. Biz bu desteklemeyi bu sene 600 TL olarak bekliyoruz. Geçen sene toplamda ilçemize 68 milyonluk gelir oldu." ifadelerini kullandı

GÖREN FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR

Birçok farklı tarım ürününün yetiştirildiği Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ziyaretçiler ayçiçeği tarlalarını doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanıyor. Farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçekleri, görenleri kendisine hayran bırakıyor.