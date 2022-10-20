Samsun’da brokoli hasadı başladı

Samsun’un Bafra ilçesinde hasadına başlanan brokoli sebzesi tezgahlarda satışa sunuldu. Tarlada 8-9 lira olan brokoli, pazarda 10-12 liraya satılıyor.

Bazılarının çok sevdiği bazılarının ise yeme alışkanlığının bulunmadığı brokoli sebzesinin hasadı başladı ve artık müdavimlerin sofralarına gelmek için bir engel kalmadı.

Brokoli hasadı 9 bin dönüm arazide yapılacak

Zengin alüvyonlu topraklarında senenin her dönemi mahsul yetişen Bafra Ovası'nda, kış aylarında hasat edilmek üzere 9 bin dönüm araziye brokoli ekildi.

AA'nın haberine göre, havaların serinlemesiyle birlikte olgunlaşan brokolinin hasadına ilk olarak Harız Mahallesi'ndeki arazilerde başlandı.

"Fiyat 8-9 lira aralığında değişiyor"

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "2022 yılı brokoli ekimleri bitti. Şu anda pazara inmeye başladı. 9 bin dönüm arazi üzerinde brokoli ekimi var. Hal komisyoncularının üreticilerin elinden aldığı fiyat 8-9 lira aralığında değişiyor. Havalar soğuduğunda kış ürünlerinin kalitesi daha da artacaktır." diye konuştu.

"Pazarda ise 10-12 lira aralığından satılıyor"

Sebze meyve yetiştiricisi Taner Gökçe, "Tarlada brokoli çıktı. Kesim işlerini yaparak topluyoruz. Tarlada satış fiyatımız 8 lira, pazarda ise 10-12 lira aralığından satılıyor. Bu yıl ürünlerimizden memnunuz." dedi.