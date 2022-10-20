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- Samsun’da brokoli hasadı başladı
Samsun’da brokoli hasadı başladı
- 20.10.2022 - 13:33
- Güncelleme : 20.10.2022 - 13:48
Bazılarının çok sevdiği bazılarının ise yeme alışkanlığının bulunmadığı brokoli sebzesinin hasadı başladı ve artık müdavimlerin sofralarına gelmek için bir engel kalmadı.
Brokoli hasadı 9 bin dönüm arazide yapılacak
Zengin alüvyonlu topraklarında senenin her dönemi mahsul yetişen Bafra Ovası'nda, kış aylarında hasat edilmek üzere 9 bin dönüm araziye brokoli ekildi.
AA'nın haberine göre, havaların serinlemesiyle birlikte olgunlaşan brokolinin hasadına ilk olarak Harız Mahallesi'ndeki arazilerde başlandı.
"Fiyat 8-9 lira aralığında değişiyor"
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "2022 yılı brokoli ekimleri bitti. Şu anda pazara inmeye başladı. 9 bin dönüm arazi üzerinde brokoli ekimi var. Hal komisyoncularının üreticilerin elinden aldığı fiyat 8-9 lira aralığında değişiyor. Havalar soğuduğunda kış ürünlerinin kalitesi daha da artacaktır." diye konuştu.
"Pazarda ise 10-12 lira aralığından satılıyor"
Sebze meyve yetiştiricisi Taner Gökçe, "Tarlada brokoli çıktı. Kesim işlerini yaparak topluyoruz. Tarlada satış fiyatımız 8 lira, pazarda ise 10-12 lira aralığından satılıyor. Bu yıl ürünlerimizden memnunuz." dedi.