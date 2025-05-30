Samsun'da ısırgan otundan dondurma yapıldı

AA

Dondurma çeşitleri çok arttı.

Yine de ısırgan otundan dondurma yapıldığını duyanlar şaşırıyor.

Olmasının imkansız gibi göründüğü ısırgan otundan üretilen dondurma ise Samsun'da ağızları tatlandırıyor.

ISIRGAN OTU, AROMATİK BİTKİLER ARASINDA YER ALIYOR

Atakum ilçesinde dondurma işletmecisi, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan ısırgan otundan dondurma ve şekerleme üreterek satışa sundu.

FESTİVALE ÖZEL DONDURMA

Dondurma satıcısı Orhan Aydoğan, doğal, katkısız, sağlıklı ve diyabetik dondurmalar yaptığını belirterek, ısırgan otlu dondurmayı da "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" kapsamında ürettiğini dile getirdi.

"BİRKAÇ OT DENEDİK"

Dondurmanın hangi otla daha lezzetli ve sağlıklı olabileceği konusunda yaptıkları araştırmalar sonucunda ısırgan otlu dondurma ve şekerlemenin ortaya çıktığını anlatan Aydoğan, "Birkaç ot denedik ama en güzeli olan ısırgan otunda karar kıldık. Isırgan otu, çorbası ve yemekleri bakımından çok tüketilen bir ürün. Bunu dondurmayla birleştirmeye karar verdik." dedi.