Avrupa’da ve ABD’de oldukça fazla tüketilen renkli karnabahar gibi Samsun'da yetiştirilen sarı, turuncu, mor ve yeşil renk karnabaharlar da ilgi çekiyor.

Samsun’un Bafra Ovası’nda ilk kez üretilen rengarenk karnabaharlar hem göze hem de mideye hitap ediyor. Sarı, turuncu, mor ve yeşil karnabaharlar hem şaşırtıyor hem de yoğun talep görüyor.

RENKLİ KARNABAHAR ÜRETİMİ İÇİN SAMSUN SEÇİLDİ

Türkiye’de çok az sayıda üretimi yapılan renkli karnabaharlar, Bafra Ovası’nda yetiştirilerek yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Samsun'da karnabaharlar renklendi VİDEO

ÇOCUKLAR KARNABAHARI BÖYLE SEVECEK

Çocuklara karnabaharı sevdirme düşüncesiyle yetiştirilen renkli karnabaharlar, lezzetiyle ve besin değerleri ile de beyaz karnabaharın 1 adım önüne geçiyor.

“BUNLARDA GDO MU VAR YA DA BOYADINIZ MI?”

Renkli karnabaharları görenlerin en çok GDO ve boyama konusunda endişe duyduğunu ifade eden ıslah deneme uzmanı Aslan, “Türkiye’de sürekli olarak beyaz karnabahar tüketiliyor. Yararlı bir sebze olan karnabaharın sofralarda daha çok yer alması için ve özellikle çocukların karnabahar tüketme alışkanlığını kazanması için renkli karnabahar çalışması başlattık. Tarlamızda beyaz haricinde mor, turuncu, yeşil ve sarı olmak üzere 4 farklı renkte karnabahar üretiyoruz. Renkli karnabahar hakkında en çok ‘GDO’ sorusu alıyoruz. ‘Bunları boyadınız mı, bunlarda GDO mu var?’ gibi sorular geliyor. Ürünlerimizde boya ve GDO yoktur. Sadece geleneksel ıslah yöntemi ile bu ürünleri yetiştiriyoruz.” dedi.

ÜRÜNÜN RENGİNE ÖZELLİKLERİ ÇEŞİTLENİYOR

Ürünlere beklediklerinden çok talep aldıklarını dile getiren Engin Aslan, “Ürünlerin lezzetlerinde de beyaz karnabahara göre fark var. Renkli karnabaharlar beyaza göre daha yumuşak, asit oranı daha düşük ve içerisindeki besin değerleri daha yüksek. Ayrıca turuncu olan karnabaharda havuçta da bulunan betakoratin oranı daha yüksek. Bu da ekstra besin değerlerine yol açıyor. Mor karnabaharda diğerlerine göre besin değerleri daha yüksek. Renkli karnabaharları 3 yıldır deneme çalışması yapıyoruz. İlerleyen yıllarda Türkiye’nin birçok noktasında, birçok market ve manavında renkli karnabaharlara denk gelinecek. Ürünlere şu anda beklentimizden daha çok talep geliyor.





ÜRÜNLERE RAĞBET ÇOK, TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ

Gönderdiğimiz halciler 2 kasa aldıysa bir dahaki sefere 4 kasa istiyor. Çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız ve taleplere yetişemiyoruz.” diye konuştu.

“RENKLİ KARNABAHARLAR DAHA PAHALI”

Tonaj ve tohum farkı nedeniyle renkli karnabaharların beyaz karnabaharlardan daha pahalı olduğunu belirten Aslan, şunları söyledi:

“Biz 55 dekarda üretim yapıyoruz. Her yıl üretim sahasını genişletiyoruz. Renkli karnabaharlar, beyaz karnabaharla göre daha pahalı. Bu da tohumlarının daha pahalı ve tonajlarının arazide düşük olmasından kaynaklanıyor. Beyaz karnabaharın hal fiyatı 3 lira ise renkli karnabaharların en az 5 lira olması gerekiyor. Havalar soğudu ve kışlık sebze tüketimi başladı. Türkiye’nin birçok noktasında karnabahar ve diğer kışlık ürünleri hasat ediliyor. Fiyatlar da oldukça düşük olduğundan vatandaşları bol bol kışlık sebze tüketmeye davet ediyoruz. Vatandaşların da içi rahat olsun. Renkli karnabaharlarda GDO yoktur ve rahatlıkla tüketebilirler.”