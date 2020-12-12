Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü üzerinde bulunan ve Vezirköprü ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki "Kaplancık Kanyonu", yerli ve yapancı turistleri bekliyor.

Kanyonlar daha çok ekstrem sporlarla ilgilenenleri cezbediyor. Samsun'da bulunan Kaplancık Kanyonu'nda bunların dışında tarih de var.

Altınkaya Baraj Gölü üzerinde bulunan Şahinkaya Kanyonu’nun uzantısı olan ikinci büyük kanyon konumundaki Kaplancık Kanyonu, Şahinkaya Kanyonu’na yarım saat mesafe uzaklıkta.

Henüz çok tanınmayan kanyonda sarp kayalıklar arasından geçerek Kayalı Boğazı Kanyonu'na doğru yol alıyor.

“KANYONDA ROMA DÖNEMİNE AİT KALINTILAR VE BİR BEDESTEN VAR”

Kaplancık Kanyonu 2 kilometre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde. Kaplancık Kanyonu’nda Roma dönemine ait kalıntılar ve bir de bedesten bulunuyor.

Samsun’da keşfedilmeyi bekleyen bir güzel: ‘Kaplancık Kanyonu’ VİDEO

<br />

BEDESTENE TEKNE İLE GİDİLEBİLİYOR

Kanyon içindeki bedestene sadece tekne ile gidilebiliyor. Köylüler tarafından önceleri dere yatağından kayaya oyulmuş merdivenlerle çıkışın sağlandığı ifade ediliyor.Burada Roma Çağı seramiği kalıntılarına rastlanıyor.

DEFİNECİLER TAHRİP ETTİ

Köylülerce son yıllarda definecilerin bölgede kazı yaparak bedesteni tahrip ettiği belirtildi.

ADRENALİN TUTKUNLARI EKSTREM SPORLAR YAPIYOR

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek Kaplancık Kanyonu’nda adrenalin tutkunları da bu bölgede kano/dragon, yamaç paraşütü, kitesurf, paramotor, base jump, slackline/highline, kaya tırmanışı ekstrem sporlara yönelik etkinliklere elverişli olduğu belirtiliyor.