Samsun'daki kuyumcular altının yatırımcısına kazandıracağını öngörüyor

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatının gidişatını değerlendirerek, altının kazandırmaya devam edeceğini vurguladı.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Özman, “Yıl sonu dolar kuru Merkez Bankası’nın beklediği 7,95’lik rakam tutturulsa dahi yine de enflasyon miktarı kadar, o da yüzde 11-14 arasında bekleniyor, o rakamların bir miktar üstünde cüzi de olsa bir yatırım elde edecek gibi gözüküyoruz. Özman Bu tabii ki her şeyin normal olup hiçbir olumsuzluğu yaşamamamız durumunda. Bir olumsuzluk yaşarsak zaten biliyorsunuz altın fiyatları güvenli liman, kaostan ve sıkıntıdan, stresten kaçan bütün nakit para güvenli liman olan altına doğru yönlendiriliyor, ki o zaman çok daha büyük kazançlar elde edilebilir.” dedi.

“CARİ AÇIK VE ENFLASYON PROBLEMİ SÜRDÜKÇE ALTIN KAZANDIRMAYA DEVAM EDER”

Özman, yaptığı açıklamada altın yatırımın getirisi ile ilgili görüşünü “Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde hem döviz darboğazı, döviz kıtlığının yaşandığı hem cari açık problemi olan hem de bunun üstüne üstlük bir de enflasyon problemiyle boğuşan ülkelerde kesinlikle altın fiyatları yükselecek ve yatırımcısına kazandırmaya devam edecektir.” şeklinde dile getirdi.