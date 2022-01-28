Sanayi kapasite raporlu tesislerde çalışan sayısı 3,6 milyon

Sanayi Kapasite Raporu'na sahip tesislerde çalışan sayısı 2021'de, bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 3 milyon 575 bin 655 kişi oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, 2020 yılında 79 bin 221 olan "kapasite rapor" sayısı, 2021 yılında yüzde 9,5 artışla 85 bin 790'a çıktı.

Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 43,4'ünde 1-9, yüzde 39,8'inde 10-49, yüzde 8,1'inde 50-99, yüzde 6,1'inde 100-249, yüzde 2,7'sinde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor.

Toplam çalışanların yüzde 5,2'si 1-9 çalışanı bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,2'si 10-49, yüzde 13,6'sı 50-99, yüzde 22,4'ü 100-249, yüzde 36,6'sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

İSTANBUL İLK SIRADA

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu 5 il; İstanbul (756 bin 527), Bursa (298 bin 916), İzmir (238 bin 572), Kocaeli (216 bin 350) ve Ankara (197 bin 3).

En az çalışan bulunan son 5 il; Bayburt (396), Ardahan (432), Tunceli (559), Hakkari (654) ve Iğdır (850) olarak kayıtlara geçti.

KOBİ'LERİN İSTİHDAMDAKİ PAYI YÜZDE 63,4

2020-2021 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 63,5'ten yüzde 63,4'e düşerken, büyük firmaların payı yüzde 36,5'ten yüzde 36,6'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler, yüzde 83,4 ile Ağrı, yüzde 41,8 ile Kilis ve yüzde 36,4 ile Van oldu.

EN ÇOK MÜHENDİS DOĞU MARMARA'DA ÇALIŞIYOR

Doğu Marmara'da çalışan 38 bin 940 mühendise karşılık, İstanbul'da 38 bin 342, Batı Anadolu'da 34 bin 869, Ege'de 25 bin 224, Akdeniz'de 10 bin 677 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi.

KAPASİTE RAPORLARININ 2 BİN 276'SI YÜKSEK TEKNOLOJİ KONULARINDA DÜZENLENDİ

Söz konusu dönemde, yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2,4'te sabit kaldı. Orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 24'ten yüzde 24,3'e yükseldi. Orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 31'den yüzde 30,6'ya, düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 44'ten yüzde 42,8'e geriledi.

KAPASİTE RAPORLU YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR

2021 yılı sonu itibarıyla 1.377 yabancı sermayeli firma kapasite raporu yaptırdı.

Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu kent İstanbul (249) oldu. Bu ili Kocaeli (180), İzmir (161), Bursa (98) ve Tekirdağ (73) takip etti.

Yabancı sermayeli firmaların kapasite raporu yaptırdıkları tesislerin faaliyet grubuna göre ilk 5 sıralaması, 145 ile "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)", 133 ile "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı", 130 ile "kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı", 120 ile "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" ve 87 ile "motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı" şeklinde gerçekleşti.

Yabancı sermayeli sanayi tesisi sayısında 221 ile Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Hollanda (104), İtalya (66), İspanya (54) ve Fransa (49) izledi.