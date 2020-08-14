Sanayi üretim endeksi aylık bazda yüzde 17,6 yükseldi

TÜİK sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi, koronavirüs salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı Haziran'da aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretim verilerini duyurdu.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 17.6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8, imalat sanayi sektörü endeksi %19,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 16.9 AZALDI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %20,2 azaldı.