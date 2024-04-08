Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 11,5 arttı TÜİK, şubat ayına yönelik sanayi üretimi verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye'de sanayi üretim endeksi şubatta aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 11,5 yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2024 Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı.

Aylık anlamda şubatta imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 yükseldi ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 artış gösterdi.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.