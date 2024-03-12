Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 artarken, sanayi üretimi aylık olarak değişmedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı sanayi üretimi verisi yayınlandı.

Sanayinin alt sektörleri (incelendiğinde, 2024 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık değişmedi

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.