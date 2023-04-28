Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: TEKNOFEST rekorlarla yoluna devam ediyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST 2023'ün açılış töreninde teknolojik gelişmelere vurgu yaparak, katılımcılara seslendi ve konuşmasının sonunda eleştirilere yanıt vermek için geniş katılımla birlikte selfi çekti.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ün açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Varank, konuşmasında alana Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg ile katıldığını ve özellikle gençlerin araca ilgilerinin büyük olduğunu belirterek, bu festival alanındakilerin katılımlarının, heyecanlarının çok önemli olduğunu belirterek, katılımcılardan yapılan çalışmalara sahip çıkmaları için söz aldı.

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi

Varank, konuşmasının sonunda cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı bir konuşmaya gönderme yaparak şöyle konuştu:

Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nın ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Burada dünyanın en büyük havacılık festivali yapılıyor, İngiliz, Alman, Fransız değil Türk gençleri yarışıyor. Bu beyefendi sizi görmüyor ve duymuyor. Sizi görmeyenlere biz buradan selam yollayalım. Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfilerinden birini çekip yayınlayalım mı? Biz Allah'ın izniyle yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Baykar'a dokunacağız diyenlere karşı Selçuk Bayraktar'ın yanında durmaya var mısınız? Onun yanında sürekli duracağınıza söz veriyor musunuz?

"TEKNOFES’te sizlerle yeniden birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyodum"

Bakan Varank, katılımcılara coşkulu bir hoşgeldiniz konuşması gerçekleştirdi:

Kıymetli misafirler, aziz hemşerilerimiz, TEKNOFEST’in değerli katılımcıları, sevgili gençler, dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFES’te sizlerle yeniden birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor sizleri saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bizlere bu gururu yaşatan T3 Vakfı’na, paydaş kurum ve kuruluşlarımıza canı gönülden şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"TEKNOFEST’i yurdumuzun dört bir yanında gerçekleştirmeye gayret ediyoruz""

Ülkesine aşık gençlerimizin 2018’de yaktığı ateş kısa sürede Azerbaycan’a kadar ulaştı. Geçen sene Samsun ve Bakü’de gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST’i 7’de 77’ye vatandaşlarımız büyük bir gururla takip etti. TEKNOFEST’i yurdumuzun dört bir yanında gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.

"Togg ile katıldım"

Yarışmacılarımızın heyecanını siz gençlerimizle birlikte yaşamaktan her zamanki gibi büyük bir keyif aldık. Sizlerin yapmış olduğu projeleri yerinde izleyerek sizlerin heyecanına ortak olduk. Bu sene TEKNOFEST elektrikli araç yarışmalarına ben de yerli ve milli otomobilimiz Togg ile katıldım. Gençler Toog’u çok sevmiş. Gençlerimizle ne kadar gurur duysak az. TEKNOFEST yarışmalarına katılım her geçen yıl artıyor. Bu yıl da 41 ana 102 alt kategoride düzenlediğimiz yarışmalara 81 il ve 66 ülkede 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. 6 senede 50 katlık artıştan bahsediyoruz.

"13 milyonluk ödül"

Dikey inişli roketten, karma sürü robotlara kadar birçok alanda yarıştılar, hünerlerini ortaya koydular, önemli işlere imza attılar biz de gençleri ödüllendirmeyi ihmal etmedik. Ön elemeyi aşan gençlere 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladık. Ödül almaya hak kazanan takımlarımıza 13 milyon liralık ödülü takdim edeceğiz.

"TEKNOFEST rekorlarla yoluna devam ediyor"

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere TEKNOFEST bu yıl da rekorlarla yoluna devam ediyor. Hem gençlerimizin, hem ziyaretçilerimizin hem sponsorlarımızın TEKNOFEST’e inancı artıyor.

Her zaman söylediğimiz bir şey var. Eğer biz TEKNOFEST üzerinden gençlerimize yatırım yapmasak gençlerimiz desteklemesek emin olun onların önünü açacak bu ülkede başka hiçbir vizyon sahibi kurum ve kuruluş göremiyoruz. Biz gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimizi inşallah geleceğe çok farklı umutlarla taşımış olacağız. Eğer biz TEKNOFEST sayesinde bir arkadaşımızın bile kabiliyetlerinin gelişmesine yardım olabiliyorsak o bizim için en önemli rütbedir. Siz hayallerinizi gerçekleştirin umutlarınızı kaybetmeyin diye sizlerle beraber buradayız, siz kendinizi dünyaya gösterin, geleceğinize yön verin diye sizlerle beraber buradayız, hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için sizlerle buradayız.

"TEKNOFEST kuşağı"

Atalarımız hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmediler onların hayallerinin karşısında kimse duramadı ve onlar başardılar artık bayrağı taşıma sırası sizlerde, siz değerli gençlerimizde. TEKNOFEST kuşağı işte burada tam karşımızda işte TEKNOFEST kuşağı, hayal eden, umut eden, kendine inanan sapasağlam bir gençlik hemen karşımızda.

"Sizler coşkunuzla en güzel cevabı tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya veriyorsunuz"

Önümüzdeki dönem pek çok değişikliğe gebe. Biz eskiden olduğu gibi dünyanın gelmiş geçmiş en adil cihan devletini mi hedefleyeceğiz yoksa onun kuyruğuna takılıp savrulan küçük bir ülke mi olacağız? Sizler coşkunuzla en güzel cevabı tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya veriyorsunuz. Siyasi ve teknolojik açıdan tam bağımsız Türkiye’ye ulaşma gayretiyle devam ediyoruz. Bu güzel vatanımızı her bir adımla ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.10 sene önce kendi aracını, kendi uydusunu, kendi savaş gemisini yapma hayalimizin olduğunu söylediğimizde bizimle dalga geçenler oldu. Bize gülenler oldu ancak biz hayallerimizden asla vazgeçmedik, umudumuzu yitirmedik. Önce kendimize sonra milletimize inandık.

"Milli teknoloji hamlesini devam ettirmek için hayal kuran, umut eden daha fazla genci TEKNOFEST kuşağına katmamız lazım"

"Yerli ve milli otomobilimizi üreteceğiz" dediklerini ve önlerine engel koyanlara inat Togg'un yolların tozunu attığını ifade eden Varank, Bayraktar, ANKA, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Atak ve Gökbey ile Türk semalarını süslediklerini, TCG Anadolu'yu mavi vatanın bekçiliğini yapmak üzere Türk ordusuna teslim ettiklerini, İMECE'yi gökyüzündeki gözleri olması için uzaya uğurladıklarını bildirerek söyle konuştu: